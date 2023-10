„Klänge für die Ewigkeit“ sollen Trost und Hoffnung geben

Chorsänger aus Zollenspieker geben ein Konzert in der Neuengammer Kirche. Welche Sänger und Musiker dort noch zu erleben sind.

Der Klassik-Chor der Liedertafel Flora aus Zollenspieker ist am Ewigkeitssonntag bei einem Konzert in der Neuengammer Kirche zu erleben.

Neuengamme. Der Klassik-Chor der Liedertafel Flora aus Zollenspieker singt am Sonntag, 26. November (Totensonntag), „Klänge für die Ewigkeit“ in der Kirche St. Johannis zu Neuengamme. Zu hören sein sollen Werke, die Trost und Hoffnung spenden können, betonen die Organisatoren des Konzertes.

Auf dem Programm stehen Stabat Mater von Joseph Gabriel Rheinberger und Giovanni Battista Pergolesi, Georg Friedrich Händels Konzert für Oboe, Streicher und Basso continuo (Generalbass) und Te Deum von Wolfgang Amadeus Mozart. Neben den Flora-Klassik-Sängern sind Angelika Balster (Mezzosopran), Martina Schänzle (Sopran) und das Barockensemble Cannachord zu erleben. Die Leitung hat Carsten Balster.

Klassik-Chor stimmt „Klänge für die Ewigkeit“ an, um Trost zu spenden

Das Konzert an der Feldstegel 18 beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Karten sind im Vorverkauf (E-Mail an info@flora-choere.de) und an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen finden sich im Internet unter flora-choere.de.