Hamburg. „Get on Board!“ lautet das Motto der nächsten Ausgabe in der Konzertreihe „Stunde der Kirchenmusik“, die traditionell am letzten Sonnabend im Monat in der Kirche St. Pankratius (Alter Kirchdeich) erklingt. Am 28. Oktober allerdings ausnahmsweise schon eine Stunde früher als sonst üblich: Von 17 Uhr an ist dann der Gospelchor St. Severini aus Kirchwerder unter der Leitung von Mike Flannagan zu Gast in Ochsenwerder.

Der aus dem US-amerikanischen Georgia stammende Diplom-Musiker, der auch lange Zeit in Paris und München gelebt hat, ist seit einigen Jahre in Escheburg zu Hause. „Er versteht es, Menschen aus unserer Region für die afroamerikanische christliche Musik zu begeistern. Die gesungene ‚Gute Nachricht‘ von Lebensfreude und Zuversicht spricht jüngere und ältere Menschen gleichermaßen an“, sagt Kirchenmusikerin Uta Leber

Chorkonzert in St. Pankratius: Gospels in der Stunde der Kirchenmusik

Kürzlich war die Schola Cantamus aus Ochsenwerder mit Unterstützung von Sängern aus Allermöhe bei einem Liederabend in Neuengamme zu Gast. Nun kann Uta Leber als Organisatorin der Konzertreihe den Gospelchor aus den Vierlanden in Ochsenwerder willkommen heißen. „Der gegenseitige musikalische Austausch im Landgebiet setzt für die Zukunft ein positives Signal für Vielfalt und Qualität“, betont Uta Leber. Der Eintritt zum Konzert ist frei.