Naturfreunde pflanzen Wildblumen in Kleingartenkolonie

Aktion in Kooperation mit Naturschutzprojekt „Natürlich Hamburg“. Wo in Bergedorf noch Wildblumen gepflanzt worden sind.

Hamburg. Mitarbeiter der Loki Schmidt Stiftung pflanzten gemeinsam mit engagierten Schrebern vom Kleingartenverein Am Buller rund 300 Wildpflanzen auf einer Gemeinschafts-Rasenfläche der Kleingartenkolonie am Tatenberger Deich. Neben der Kleinen Braunelle pflanzten die Naturfreunde auch Spitzwegerich, Habichtskraut und Grassternmiere. Die Aktion erfolgt in Kooperation mit dem Naturschutzgroßprojekt „Natürlich Hamburg“ und verfolgt das Ziel, die Artenvielfalt auf öffentlichen Flächen zu fördern.

Die Kleine Braunelle ist dafür besonders geeignet, betont Maxie Hecker, Sprecherin der Loki Schmidt Stiftung in Hamburg: „Sie bietet 18 Schmetterlingsarten und zahlreichen Wildbienen dank ihrer langen Blütezeit eine zuverlässige Nahrungsquelle.“ Die Kleine Braunelle, von der Loki Schmidt Stiftung zur „Blume des Jahres 2023“ erkoren, ist außerdem sehr robust: „Sie kann den Schnitt durch den Rasenmäher sowie den Druck durch Spielen oder Liegen gut tolerieren.“ Die Pflanze mache die Rasenfläche insgesamt widerstandsfähiger gegenüber Tritt und Dürrephasen, betont Maxie Hecker.

Naturschutz Hamburg: Naturfreunde pflanzen 300 Wildblumen

In sechs Bezirken werden insgesamt 2000 Wildblumen an jeweils einem Standort gepflanzt. „Die jeweiligen Flächen haben wir in Abstimmung mit den Bezirksämtern ausgewählt. Die Pflanzung in Bergedorf war bereits die Vierte“, sagt Maxie Hecker. Im September wurden bereits Wildblumen im Wilhelmsburger Inselpark, im Hamburger Stadtpark und im Wandes-Grünzug gepflanzt. Nach Tatenberg waren die Naturfreunde diese Tage noch im Harburger Stadtpark und im Volkspark im Einsatz.

Bei den Kleingärtnern in Tatenberg seien die Naturschützer sofort auf offene Ohren gestoßen. Die Vereinsvorsitzende Urte Manjowk hatte sogar zusätzlich noch Blumenzwiebeln besorgt, etwa Narzissen, Schachbrettblumen, Traubenhyazinthen und Blausterne, die ebenfalls gesetzt wurden. Die Kleinen Braunellen pflanzten die Teilnehmer der Aktion kreisförmig. Mit Beginn der Blütezeit 2024 werden dann zunächst Frühblüher wie Narzissen und Hyazinthen und anschließend die Kleinen Braunellen nicht nur ein reichhaltiges Nahrungsbüfett für Insekten, sondern dank der bunten Blütenpracht auch einen Augenschmaus für die Menschen darstellen.