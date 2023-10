Mit diesen Accessoires wird die kalte Jahreszeit gemütlich

Weiße Kürbisse, Holzpilze, Corddecken: Welche Deko-Artikel in den Bergedorfer Geschäften in diesem Herbst besonders angesagt sind

Harald Kehr bietet in seinem Geschäft herbstlichen Pflanzenschmuck an.

Hamburg. Es hat lange genug gedauert, aber jetzt ist der Herbst allmählich da. Wenn die Tage kürzer und die Abende kälter werden, steigt der Drang, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Aber welche Deko-Artikel oder Blumengestecke sind in diesem Jahr angesagt? Die Bergedorfer Zeitung hat sich auf die Suche nach den Trends im Herbst gemacht und sich in Geschäften im Bezirk umgehört.

Kürbisse werden bei Harald Kehr dieses Jahr nicht im klassischen Orange, sondern in Weiß, Grün oder Gelb verkauft.

Foto: Julian Willuhn

Harald Kehr ist Florist mit Leib und Seele. Er betreibt den Blumenhof Kehr (Reinbeker Redder 8). Er weiß: Wenn die Jahreszeiten wechseln, wollen die Kunden saisonalen Pflanzenschmuck kaufen. Eines ist ihm dabei wichtig: „Wir wollen uns ein bisschen von der Masse abheben“. Orange Zierkürbisse sucht man bei ihm daher vergebens. Kehr verkauft die Früchte mit der harten, warzigen Schale deswegen dieses Jahr in den Farben Weiß, Blassgelb und Grün.

Deko-Artikel aus Holz liegen im Herbst 2023 im Trend

Auch die bei den Kunden beliebten Hortensien bietet der Florist in kühlen Blau- und Violettönen an. Warme herbstliche Farben dominieren dagegen bei den handgeflochtenen Zierkränzen, gern mit eingearbeiteten roten Hagebutten, oder beim roten Heidekraut.

Kundin Korinna Pipping schätzt das kräftig gefärbte Heidekraut.

Foto: Julian Willuhn

Um die im Laden ebenfalls verkauften Deko-Artikel kümmert sich Kehrs Tochter Luisa Marie. „Sie ist auf Instagram unterwegs und hat dort die Trends im Auge“, sagt der Ladenbesitzer: „Die Kunden kommen durchaus gezielt in den Laden und Fragen nach Dingen, die sie im Internet gesehen haben.“ Als herbstlicher Schmuck sind aus Teakholz hergestellte Bäume angesagt. Aber auch wer schon auf der Suche nach etwas Weihnachtlichem ist, wird bei Blumenhaus Kehr fündig.

Die Bäume sind aus Teakholz gearbeitet.

Foto: Julian Willuhn

Statt Bäumen dominieren bei Butlers (Sachsentor 54) dagegen hölzerne Pilze in allen Größen, manche mit glitzernden Kappen. „Die sind dieses Jahr der Renner“, sagt Verkäuferin Heitje Engel. Der Wohnaccessoires-Fachhandel habe die Dekogegenstände mit Waldflair schon länger vereinzelt im Sortiment gehabt. 2023 führt an den Pilzen kein Weg mehr vorbei. Das Material der Stunde sei Mangoholz. Butlers verkauft Kisten, Schalen und Laternen aus dem harten und markant gemaserten Tropenholz.

Dieses Jahr der Renner bei Butlers: Deko-Pilze in groß und klein.

Foto: Julian Willuhn

Auch Engel beobachtet, dass Herbst nicht länger automatisch mit gedämpften Orange- und Brauntönen in Verbindung gebracht wird. „Wir haben eine karierte Tischdecke in kräftigen Farben, die verkaufen wir wie verrückt“, freut sich die Butlers-MItarbeiterin. Trotzdem werden in der Bergedorfer Filiale Dauerbrenner wie Trockenblumen in jedem Herbst stark nachgefragt.

Es muss nicht immer mattes Orange und Braun sein. Die bunte Tischdecke verkauft sich im Herbst 2023 gut.

Foto: Julian Willuhn

Bei „Mein Möbelhaus“ (Schlossstraße 13) bereiten sich die Kunden wie jeden Herbst mit dem Kauf von Kissen und Decken auf lange Abende auf der Couch vor. „Bei den Farben versuchen wir einen großen Teil der Geschmäcker abzudecken“, sagt eine Mitarbeiterin. Ein besonderer Fokus liege in diesem Jahr auf der Struktur: „Wir legen Wert auf eine besondere Haptik.“ Bezüge aus Cordstoff sind wieder im Kommen.

Ansonsten müssten die Stoffe besonders flauschig und weich sein. Gerade bei Decken sind hochwertige Wollgewebe oder sogar Mohair – also das Haar der Angoraziege – begehrt. Den großen Boom für warme Decken habe es allerdings im vergangenen Jahr gegeben, als aus Sorge um hohe Energiepreise die Menschen nach anderen Hilfsmitteln gegen Kälte suchten.

Weihnachtsdekoration steht bereits in den Regalen

Das im Möbelhaus verkaufte Geschirr ist in diesem Herbst in Pastelltönen wie Türkis oder einem gedämpften Korallenrot zu haben, florale Motive sind gern gesehen. Auch in der Schlossstraße wird das Herbstsortiment aber schon von den ersten Weihnachtsartikeln eingerahmt. Die nächste Jahreszeit mit den nächsten Trends steht also schon auf der Schwelle, bevor die Bäume ihre Blätter verloren haben.