Diesel-Diebe schlagen auf zwei Baustellen im Landgebiet zu

Billwerder/Allermöhe. Waren es die gleichen Diebe? Zwar liegen diese Baustellen vier Kilometer auseinander, doch sowohl an einer Straßenarbeitsstelle an der Ecke Dweerlandweg zum Alten Landweg als auch an einer weiteren am Hermann-Wüsthof-Ring schlugen Unbekannte zu und zapften Dieselkraftstoff aus mehreren Fahrzeugen ab.

An der Billwerder Baustelle am Dweerlandweg nahmen sich die Täter vier Baustellenfahrzeuge vor. Dort wurden aus einem Lkw und zwei kleinen Baggern die Tanks aufgebrochen und der Kraftstoff umgefüllt. Der Versuch, ein weiteres Baufahrzeug aufzubrechen, schlug hingegen fehl. Der Polizei gemeldet wurde dieser Diebstahl am Montagmorgen, 16. Oktober, um 6.10 Uhr. Wie viele Liter insgesamt an diesem Tatort entwendet wurden, ist noch unklar.

Polizei Bergedorf: Allein an einer Baustelle 250 Liter Kraftstoff erbeutet

Zudem waren Diebe auch im Allermöher Gewerbegebiet unterwegs. Hier wurde das Schloss eines weiteren Lkw gewaltsam aufgebrochen und daraus 250 Liter Diesel abgezapft. Bemerkt wurde der Diebstahl am Montagabend um 19 Uhr, nachdem die Baustelle zuletzt am Sonnabend kontrolliert worden war. Wer Hinweise geben kann, ruft die Polizei unter 040/428 65 43 10 an.