Standesamt Bergedorf muss historische Villa verlassen

Das prächtige Gebäude an der Wentorfer Straße ist bei Hochzeitspaaren sehr beliebt. Welcher neue Standort in der Diskussion ist.

Hamburg. Ein mit prächtigen Intarsienmöbeln ausgestattetes Trauzimmer, viel Grün in der Umgebung: Das Bergedorfer Standesamt in der Villa an der Wentorfer Straße 30 ist bei Hochzeitspaaren über die Bezirksgrenzen hinaus beliebt. Doch Heiratswillige – und andere Bergedorfer auf Behördengängen – müssen sich an eine neue Kulisse gewöhnen. Das ehrwürdige Gebäude ist in die Jahre gekommen und dringend renovierungsbedürftig. Das Standesamt wird vorübergehend umziehen, bestätigte Bezirkssprecher Lennart Hellmessen der Bergedorfer Zeitung.

Details oder einen Zeitplan kann das Bezirksamt noch nicht nennen. Auch der neue Standort ist noch nicht offiziell. „Wir sind auf der Suche nach einem passenden Übergangsort, der sowohl den Bedürfnissen der Brautpaare als auch denen der Kollegen des Standamtes gerecht wird“, sagt Sprecher Hellmessen. Nach Informationen der Bergedorfer Zeitung gibt es aber einen heißen Kandidaten: Das Haus im Park.

Standesamt Bergedorf könnte zeitweise ins Haus im Park umziehen

In dem Bau am Gräpelweg 8 waren jahrzehntelang die Körber-Stiftung und Bergedorfs Theater zu Hause. Nach dem Umzug Anfang 2023 ins Körberhaus an der Holzhude richtete eine gemeinnützige GmbH am Gräpel ein Begegnungszentrum ein und bietet unter anderem medizinische Therapieangebote und ein Tagespflegeeinrichtung an. Das Gebäude gehört dem Bezirk Bergedorf.

Der Trausaal ist ein besonderes Schmuckstück, weiß Dirk Bakker, Leiter des Standesamts.

Foto: Jan Schubert / Bergedorf

Das Gebäude aus dem Jahr 1977 würde in große Fußstapfen treten. Denn die gelbe Villa ist ein Magnet für heiratswillige Paare. Bergedorfs Standesamtsleiter Dirk Bakker meldete vor wenigen Monaten beeindruckende Zahlen aus dem Jahr 2022. Demnach würden 78 Prozent der zukünftigen Eheleute, die ihre Heirat in Bergedorf anmelden, auch tatsächlich im Bezirk heiraten. Hamburgweit liegt die Quote bei lediglich 50 Prozent. 469 Trauungen fanden in Bergedorf statt, davon wiederum 80 Prozent in der Villa an der Wentdorfer Straße.

Das Haus im Park am Gräpelweg ist als Übergangsstandort für das Standesamt Bergedorf im Gespräch.

Foto: Julian Willuhn

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch interessant

Ein Trost für alle Menschen, die gerade einen Ort für ihre Trauung suchen: Für das Jawort im besonderen Rahmen gibt es weiterhin mehrere Möglichkeiten im Bezirk. Das Standesamt vergibt auch Hochzeitstermine für das Bergedorfer Schloss und für das Freilichtmuseum Rieck-Haus am Curslacker Deich sowie für die Bergedorfer Sternwarte auf dem Gojenberg.