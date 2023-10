Servicewohnen Curslack

Curslack. Im Herzen von Curslack entstehen 40 barrierefreie Wohnungen für Senioren in drei Häusern sowie ein Dreifamilienhaus. Die Bauarbeiten auf dem Grundstück zwischen Curslacker Deich, Dove-Elbe und Curslacker Heerweg gehen laut dem Bauherren, der Curslacker Firma Gebr. Heitmann GbR, gut voran und liegen im Zeitplan.

Derzeit werden unter anderem weitere Luftwärmepumpen für die Heizungen in den Häusern installiert. Zum Teil wird dabei auf Hybridlösungen gesetzt. Falls es zu kalt wird, sollen klassische Gasheizungen eingesetzt werden. Weil der Strombedarf auf dem Areal groß sein wird, baut Stromnetz Hamburg eine Netzstation, die an eine Hauptstromleitung angeschlossen ist.

Endspurt für neue Seniorenwohnanlage in Curslack

Besonders stolz sind die Bauherren auf einen Aussichtssteg, der vor dem Innenhof der drei großen Häuser am Ufer der Dove-Elbe entsteht. Vorarbeiter André Kell und seine Handwerkerkollegen von der Firma von Deyn und Heitmann in Kirchwerder sind derzeit mit dem Bau des Stegs aus recyceltem Kunststoff beschäftigt. 46 Kunststoffpfähle, jeweils sechs Meter lang und mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern, wurden per Bagger fünf Meter tief in den für Bauherrn stets schwierigen Marschboden gerammt, um der Plattform Stabilität zu geben.

André Kell von der Fa. von Deyn und Heitmann arbeitet an einer Aussichtsplattform an der Dove-Elbe.

Foto: Thomas Heyen

Die Entstehung der zehn mal zehn Meter großen Aussichtsplattform wird von den Handwerkern täglich mit dem Handy dokumentiert. Die kurzen Filmchen sind im Internet auf Instagram zu sehen: @von_deyn_und_heitmann. „Wir sind mit diesen Arbeiten vermutlich in wenigen Tagen fertig“, sagt Kell.

Aussichtsplattform direkt am Wasser

Die drei Häuser für Senioren verfügen über eine Wohnfläche von insgesamt rund 3200 Quadratmetern. Das größte der drei Häuser steht an der Ostseite des rund 5700 Quadratmeter großen Areals, längsseitig zum Curslacker Heerweg und gegenüber vom Penny-Markt auf der anderen Seite der Hauptstraße. Es ist mit seinen 20 Wohnungen am weitesten vorangeschritten, wird vermutlich als erstes fertig sein. In diesem Haus sind die Fenster bereits eingesetzt, in den anderen sollen sie in den kommenden Wochen folgen.

Blick auf die Baustelle von Süden aus.

Foto: Thomas Heyen

Die Elektrik ist im großen Haus bereits installiert. Als nächstes werden dort Abluftleitungen im Dach verbaut, die Sanitärinstallationen durchgeführt, Dach und Böden gedämmt, die Wände verputzt. Alle Häuser werden mit Fußbodenheizungen ausgestattet. Die drei Häuser, die die Mietwohnungen für Senioren beherbergen sollen, werden u-förmig mit der offenen Seite nach Süden ausgerichtet.

Noch Platz für ein weiteres Haus

Die Häuser werden über Fahrstühle verfügen. Die beiden größeren Häuser haben jeweils zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Das kleinere Haus wird eingeschossig plus Dachgeschoss. Alle Häuser haben einen ausgebauten Spitzboden für Abstellräume, bekommen ein Satteldach. Auch das Dreifamilienhaus wird mit einem Satteldach ausgestattet.

Das Areal grenzt an Dove-Elbe und Curslacker Heerweg.

Foto: Thomas Heyen

Es entsteht direkt am Curslacker Deich, zweistöckig mit Dachgeschoss. Es hat eine Gesamtwohnfläche von etwa 350 Quadratmetern. Zwischen dem Dreifamilienhaus und den drei Häusern mit den Seniorenwohnungen wäre Platz für ein weiteres Haus. Dies lasse auch der Bebauungsplan „Curslack 20“ zu, betont der Bauherr. Der Bau eines weiteren Hauses sei dort derzeit allerdings nicht geplant.

Wendehammer und Parkplätze

Vom Curslacker Deich aus sollen auch die Häuser mit den Seniorenwohnungen angefahren werden. Zwischen dem Dreifamilienhaus und den Seniorenhäusern wird noch ein Wendehammer gebaut. Auf dem Gelände sind mehrere Parkplätze für Pkw vorgesehen.

Das größte der drei Häuser steht an der Ostseite des rund 5700 Quadratmeter großen Areals, längsseitig zum Curslacker Heerweg und gegenüber vom Penny-Markt. Es wird als erstes fertig sein.

Foto: Thomas Heyen

Das Deutsche Rote Kreuz wird das Servicewohnen betreuen. Das DRK ist auch der dienstleistende Partner bei 17 Seniorenwohnungen und einer 330 Quadratmeter großen Tagesstätte ganz in der Nähe, am Heinrich-Stubbe-Weg 1, die ebenfalls von dem Unternehmen Heitmann gebaut wurden.

Förderung für einen Teil der Wohnungen

Ein Teil der Wohnungen kann im ersten und im zweiten Förderweg bezogen werden. Die Mieter zahlen dann 6,90 beziehungsweise 9 Euro pro Quadratmeter. So werde auch Menschen mit geringem Einkommen Wohnen in zentraler Lage ermöglicht, mit Ärzten, Banken und Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft, betont der Bauherr.

In das Neubauprojekt investiert die Gebr. Heitmann GbR mehrere Millionen Euro. Mit der Vermietung sämtlicher Wohnungen werde vermutlich zu Beginn des neuen Jahres durch den Hausverwalter begonnen, teilt der Bauherr mit. Die Wohnungen sollen 2024 bezugsfertig sein.