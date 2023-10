Liedertafel Frohsinn: Plattdeutsches Theater um wehrhafte Geisel und geizigen Sohn

Liedertafel Frohsinn bringt Komödie „Allens för Mama“ in drei Akten auf die Bühne im Kulturheim. So kommen Zuschauer an Karten.

Szene im 2. Akt: Die Brüder Wölfi (Jens Beeken) und Manni (Nils Bosecke) mit dem am Boden knieenden Onkel Herbert (Jürgen Knoblauch), daneben die entführte Konstanze Papenburg (Petra Aue) mit gefesseltem Sohn Christian (Sönke Langeloh); stehend dahinter Souffleuse Bettina Wulff und Regisseur Klaus Schirrmeister.

Billwerder. „Allens för Mama“ heißt die quirlige niederdeutsche Komödie von Stefan Högel, die sich die Theatergruppe der Liedertafel Frohsinn von 1876 Allermöhe-Reitbrook für diesen Herbst ausgesucht hat. Bereits seit Ende August proben die Darsteller mit Regisseur Klaus Schirrmacher und Souffleuse Bettina Wulff das amüsante und spannende Stück in drei Akten.

Und darum geht‘s: Die chaotischen, aber auch liebenswerten Brüder Manni (Nils Bosecke) und Wölfi (Jens Beeken) entführen gemeinsam mit ihrem Onkel Herbert (Jürgen Knoblauch) die schwerreiche Industrielle Konstanze Papenburg (Petra Aue), um Geld zu erpressen. In Papenburgs Unternehmen hatte die Mutter der zwei mittellosen Brüder 40 Jahre gearbeitet und war von heute auf morgen mittels juristischer Tricks entlassen und kurzerhand aus der Dienstwohnung geworfen worden. Gewaltsam wollen die drei Männer das Recht nun ihre Hände nehmen, jedoch erweist sich Konstanze Papenburg von Anfang an als äußerst wehrhafte Geisel und ihr Sohn Christian (Sönke Langeloh) will absolut kein Lösegeld für die Mutter zahlen.

Liedertafel Frohsinn bringt plattdeutsches Theaterstück auf die Bühne

Jens Beeken, Darsteller und Vorsitzender der Liedertafel, Regisseur Klaus Schirrmeister sowie Souffleuse Bettina Wulff sind drei Wochen vor der Premiere guter Dinge: „Das klappt alles schon ganz gut, einige Texthänger und die Feinheiten arbeiten wir noch bis zur Premiere am 3. November aus.“ Dafür trifft sich die Theatergruppe derzeit zweimal pro Woche im Kulturheim (Mittlerer Landweg 78) dort werden auch die Aufführungen zu sehen sein.

Die Premiere beginnt am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr, die zweite Aufführung ist am Sonnabend, 4. November, ebenfalls 19.30 Uhr und am Sonntag, 5. November, treten die fünf Darsteller um 16 Uhr das letzte Mal auf die Bühne. Vor jeder Aufführung singt der etwa 30-köpfige Damenchor der Liedertafel Frohsinn sechs Lieder.

Karten für 12 Euro gibt es im Vorverkauf am Freitag, 20. Oktober, zwischen 15 und 17 Uhr im Gemeindehaus der Dreieinigkeitskirche Allermöhe-Reitbrook am Allermöher Deich 99. Restkarten sind ab Sonnabend, 21. Oktober, telefonisch unter 040/737 21 61 oder an der Abendkasse zu haben.

