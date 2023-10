Zur Party in Bergedorf gibt‘s anlässlich des 150. Geburtstags der Bergedorfer Zeitung Rabatt auf einen Aperol Spritz. So geht‘s.

Party in Bergedorf Ü30-Party: Feiern beim Old Folks Boogie in der Lola

Hamburg. Die nächste Auflage der beliebten Ü-30-Party in der Lola (Lohbrügger Landstraße 8) steht bevor. Am 14. Oktober ist – wie an jedem zweiten Sonnabend im Monat – wieder Old Folks Boogie angesagt. DJ Terry beschallt die Party mit aktuellen Hits und natürlich dem Besten aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Die Bergedorfer Zeitung präsentiert die Veranstaltung aus Anlass ihres 150. Geburtstags im kommenden Jahr.

Ü30-Party in der Lola Bar: Mit dem Coupon aus der Bergedorfer Zeitung gibt es Rabatt für einen Drink

Einlass ist ab 21 Uhr, die Party beginnt um 22 Uhr – danach wird bis 4 Uhr morgens gefeiert. Der Eintritt kostet 12 (ermäigt 10) Euro. Mit der Treuekarte für Abonnenten der Bergedorfer Zeitung gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis für zwei Personen. Und: Wer einen Coupon von der Titelseite der tagesaktuellen Bergedorfer Zeitung mitbringt, erhält an der Bar einen Aperol Spritz für fünf Euro anstatt für 7,50 Euro.