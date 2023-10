Fast ein Dutzend Autoscheiben in Bergedorf eingeschlagen

Diebe schlugen im Bezirk vor allem in Tiefgaragen zu – nicht immer erfolgreich. Ihre Beute war in einigen Fällen eher kurios.

Bergedorf. Offenbar haben sich Diebe derzeit auf den Bergedorfer Bezirk spezialisiert: Fast ein Dutzend Einbrüche und Einbruchsversuche wurden der Polizei zum Wochenbeginn gemeldet. Das Polizeikommissariat 43 ist jetzt besonders auf der Hut, um den Ganoven das Handwerk zu legen.

Die Diebe wählten gern dieselben Tatorte aus, oftmals im Neubauquartier der Glasbläserhöfe. Gleich zweimal war ein Mehrfamilienhaus am Weidenbaumsweg betroffen: Da wurde in einer Tiefgarage die Beifahrertür eines Škoda aufgehebelt und herausgehoben. Im Wagen wurde jedoch keine Beute gefunden. In derselben Tiefgarage scheiterten die Unbekannten an zwei E-Bikes, deren Kettenschloss offenbar nicht zu knacken war.

Diebe schlagen Autoscheiben in Bergedorf ein

Direkt an den Glasbläserhöfen wurde in einer Tiefgarage die hintere Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen – wieder gab es kein Stehlgut. Wohl aber Am Schilfpark, wo zwei Taten gemeldet wurden: Aus einem Ford Focus wurde in der Nacht zum Montag ein Laptop entwendet, in einem aufgebrochenen Mercedes indes war nichts Wertvolles zu finden.

Die Spur der Verwüstung führt weiter: Ebenfalls die Scheibe eines Mercedes-Kombi wurde am Weidenbaumsweg eingeschlagen. Bei einem am Neuen Weg abgestellten Lastwagen wurde das Schloss der Fahrertür entfernt, hier fehlt seitdem eine Handy-Halterung. Eine zerschlagene Scheibe bemerkte ein Polo-Besitzer, der an der Bergedorfer Straße parkte und nun tatsächlich eine Schachtel Zigaretten vermisst.

Weiter geht es durch das Bergedorfer Villengebiet nach Lohbrügge und Neuallermöhe: An der Hermann-Distel-Straße wurde die Beifahrertür eines VW Passat eingeschlagen, der Wagen durchwühlt. Am Rudorffweg wurde aus einem Audi A4 Avant ein Handy gestohlen. Zuletzt, entdeckt am Dienstagmorgen um 5.45 Uhr, erwischte es einen Daimler Sprinter, der am Henriette-Herz-Ring stand. Hier fehlen nun das Navigationsgerät, Kopfhörer und eine Fotoausrüstung.

Wer zu einem der elf gemeldeten Taten etwas beobachten konnte, kann sich an das Hinweistelefon der Polizei wenden unter Telefon 040/428 65 67 89. stri