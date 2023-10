Feuer war auf einem Dach im Kleingartenverein am Weg an der Bahn ausgebrochen. Direkt dahinter stand eine große Voliere.

Feuerwehr Hamburg Laube brennt in Billwerder: Kanarienvögel in Gefahr

Billwerder. Auf dem Dach einer Laube in einem Kleingartenverein am Weg an der Bahn ist am Montagabend aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach Auskunft der Polizei habe es sich um Müll gehandelt, der dort glimmte. Die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder wurde gegen 20.45 Uhr alarmiert und rückte zum Einsatzort aus. Nach einem kurzen Aufflammen wurde das Feuer mit Wasser gelöscht, das aus dem Graben neben dem Weg entnommen werden konnte.

Kanarienvögel und Tauben hinter der Laube gerettet

Ein Ausbreiten der Flammen konnte so verhindert werden. Die Kanarienvögel und Tauben, die sich in einer Voliere hinter der Laube befanden, blieben dadurch unverletzt. Nachdem das Feuer gelöscht war, entwickelte sich allerdings eine starke Rauchentwicklung, weshalb Feuerwehrkameraden mit einer Steckleiter auf das Dach kletterten. Mit einer Axt und Brechstange wurde das Dach geöffnet, um ausschließen zu können, dass sich weitere Glutnester in der Dämmung befinden. Nach etwa 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.