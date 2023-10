Junge Waldforscher erobern Bergedorfs Schloss

Bergedorf. Baumforscher und Wald-Fans sind willkommen beim Herbstferienprogramm des Bergedorf-Museums im Schloss. Gleich drei Tage lang werden die Acht- bis Zwölfjährigen sich unter museumspädagogischer Leitung mit fast allem beschäftigen, was Wälder wie das Bergedorfer Gehölz an Geheimnissen zu bieten haben.

Von Dienstag bis Donnerstag, 17. bis 19. Oktober, wird täglich von 10 bis 15 Uhr geforscht, gebastelt oder auch geschnitzt. So sollen die Ferienkinder eine eigene Presse für das jetzt zunehmend bunte Herbstlaub bauen, einen Baumkobold oder andere Fabelwesen aus dem Wald erschaffen – und Wunderwelten wie etwa die Beschaffenheit eines Blattes mit dem Mikroskop erkunden. Alles passiert im Schloss, wobei vielleicht auch ein Ausflug ins Bergedorfer Gehölz möglich sein könnte, wenn das Wetter mitspielt.

Kinderprogramm als Teil der aktuellen Schau „Mein Freund der Blaum“

Wer dabei sein will, sollte sich schnell anmelden, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt. Die Teilnahme für alle drei Tage zusammen kostet 20 Euro. Für Informationen und Anmeldungen ist das Team des Museums für Bergedorf und die Vierlande unter Telefon 040/428 91 25 09 oder per E-Mail an museum@bergedorf.hamburg.de zu erreichen.

Waldforscherinnen in ihrem Element: Das Bergedorf-Museum lädt zum Herbstferienprogramm ein.

Foto: Bergedorf-Muaeum / Bergedorf-Museum

Das Kinderprogramm für die Herbstferien wurde als Ergänzung der aktuellen Sonderausstellung „Mein Freund, der Blaum“ entwickelt, die noch bis zum 26. November im Schloss zu sehen ist. Darin befasst sich der Künstler Jörg Brandt mit der Schönheit, aber auch der Urgewalt der Natur: „In einer Zeit, in der die Welt und auch die Natur scheinbar verrückt spielen, sollte der Wert unserer natürlichen Paradiese eine ganz besondere Aufmerksamkeit bekommen“, sagt Brandt, der den Baum zur Hauptfigur seiner Kunst gemacht hat. upb