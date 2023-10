Dreiste Diebe stehlen komplette Modellbahnanlage aus Keller

Lohbrügge. Das herbstliche Schmuddelwetter macht wieder Lust auf Hobbys für die dunkle Jahreszeit. Doch als sich ein Lohbrügger Senior deshalb jetzt an seine Modelleisenbahn erinnerte, gab das ein böses Erwachen: Der 62-Jährige fand die Tür zu seinem Modellbahnraum im Keller des Mehrfamilienhauses am Harnackring am Donnerstagabend aufgebrochen vor.

Beim ersten Blick hinein bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Die komplette Modellbahnanlage der Marke Märklin war verschwunden, einschließlich aller acht Loks. Den Schaden beziffert die Polizei auf 2500 Euro. Wann genau die Einbrecher zuschlugen, ist offen: Das Opfer war zuvor fast drei Wochen nicht in seinem Keller.