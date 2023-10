Ausstellung Bergedorf: Ordnung oder Chaos? Wie zwei Künstler die Welt sehen

Bergedorf. Zum Start in die Saison seiner Herbst-Ausstellungen lädt das Künstlerhaus zur Entdeckungsreise in die Welt von Saturn und Venus ein. Es wird also göttlich in der Galerie am Möörkenweg 18, wenn die Maler Andre Wnendt und Henrik Hold für Sonnabend, 7. Oktober, ab 17 Uhr zur Vernissage bitten. Ihr Wunsch: Alle Gäste mögen sich bei einem Glas Wein oder Wasser Zeit nehmen, die Geheimnisse ihrer Werke zu entdecken – vielleicht sogar in eine andere Welt einzutauchen.

Zu sehen gibt es großformatiges Chaos auf Leinwand ebenso wie farbenprächtige, geordnete Schönheit auf Baumwoll-Grund, die beide aber nur auf den ersten Blick wirkliche Gegensätze sind. Ebenso wie übrigens auch die beiden Künstler, die seit ihrer Studienzeit an der Hamburger Hochschule für bildende Künste (HfbK) in den 90er-Jahren eine Freundschaft verbindet. Da ist einerseits der Altonaer Andre Wnendt, der seine Werke in wenigen Stunden mit Pinsel und Sprühdose auf mehreren Quadratmetern verewigt. Und andererseits Henrik Hold mit Atelier im ländlichen Bützow, der teils Wochen in die Planung seiner streng geometrisch gestalteten Ansichten steckt.

Künstlerhaus Bergedorf: Erste gemeinsame Ausstellung des ungleichen Duos

Die Schau im Künstlerhaus ist die erste gemeinsame Ausstellung des ungleichen Duos, das trotz aller Gegensätze viel verbindet. So geht es beiden um nichts weniger, als dem Betrachter einen neuen, möglichst ungewohnten Blick auf die Wirklichkeit zu vermitteln. Egal ob der aus der Perspektive von Liebe und Schönheit á la Venus kommt, oder eben vom eher chaotischen Saturn, dem Gott der Aussaat, der die Welt als Hort der Zufälle begreift.

Die Ausstellung „In Saturn- und Venusfeldern“ in der Galerie des Bergedorfer Künstlerhauses am Möörkenweg ist nach der Eröffnung am Sonnabend (freier Eintritt) bis einschließlich 22. Oktober immer am Wochenende von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem können Führungen jederzeit unter Telefon 0176/79 09 59 58 vereinbart werden.

Als nächstes folgt die Design-Ausstellung „Im Zeichen der Natur“ von Angela Preusz, die für 5. bis 19. November geplant ist. Und zum Jahresfinale laden die 13 Künstler, die in den Ateliers des Hauses arbeiten und leben, wieder zur Jahresausstellung mit aktuellen Werken ein. Sie werden vom 25. November bis 17. Dezember in der Galerie gezeigt.

