Reinbeker Redder: Frontalcrash auf nasser Piste

Zwei Kombi-Fahrzeuge stoßen am Freitagabend zusammen, drei Personen werden verletzt. Autos haben danach nur noch Schrottwert.

Bei einem Unfall auf dem Reinbeker Redder sind am Sonnabend, 30. September, drei Personen leicht verletzt worden.

Hamburg. Das Trümmerfeld dieses Frontalzusammenstoßes zweier Pkw auf dem Reinbeker Redder ließ Schlimmeres vermuten. Jedoch wurden bei dem Verkehrsunfall die drei beteiligten Personen glücklicherweise nur leicht verletzt.

Was passiert ist: Am Sonnabend waren auf der regennassen Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 50 ein Opel und ein Skoda frontal – jeweils Kombi-Fahrzeuge – zusammengeprallt, weil vermutlich einer der Fahrer kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Näheres zum Unfallhergang konnte der Lagedienst der Polizei nicht mitteilen. Fest steht aber, dass die beiden männlichen Fahrer und eine Beifahrerin leicht verletzt wurden. Einer der Geschädigten soll eine schmerzhafte Thorax-Prellung erlitten haben.

Reinbeker Redder: Unfall hat Auswirkungen auf ÖPNV

Die Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben. Vorübergehend war der Reinbeker Redder an der Unfallstelle nicht passierbar. Deshalb wurde der Busverkehr zeitweilig über den Rudorffweg umgeleitet. Kräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsstoffe und klemmten Fahrzeugbatterien ab, sicherten den Unfallort für die Aufräumarbeiten. .