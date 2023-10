25 Jahre KulturA in Neuallermöhe: Fröhliches Hausfest mit viel Programm

Hamburg. Mit einem großen Hausfest möchte das BürgerhausKulturA sein 25-jähriges Bestehen und den neuen Anbau feiern – mit dem ganzen Stadtteil. Am Sonnabend, 7. Oktober, gibt es an der Otto-Grot-Straße 90 drei Stunden lang ein buntes Programm. Von 15 bis 18 Uhr sorgen das Café Evergreen, das Kinder- und Familienhilfezentrum sowie der Verein Kokus für Spielangebote für Kinder und Infostände, dazu präsentieren sich Gruppen und Initiativen aus dem Stadtteil und zeigen, was in Neuallermöhe und Umgebung alles los ist.

Da gibt es etwa ein Kräuterrätsel, können Taschen bemalt, Zöpfe geflochten und Armbänder gebastelt werden. Auf der Bühne werden die Künstler Domik und Colibri ebenso zu sehen sein wie die HipHop Academy. Um 16 Uhr beginnt Livemusik mit „Meee and the Freee“. Der Sänger und Komponist singt über das Leben, den Frieden und die Freiheit. Zum Abschluss eine kleine Feuershow.

Im 2,12 Millionen Euro teuren Anbau können dazu der Stadtteilraum, Teeküche und Büros besichtigt werden – so wird es auch der Stadtteilbeirat tun, wenn am Freitag, 13. Oktober, zur offiziellen Einweihung geladen wird. Dafür hat sich sogar die Bundesbauministerin Klara Geywitz angekündigt.