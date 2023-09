Polizei: Unbekannte Diebe schlagen in Bergedorfer Tiefgarage zu

Bergedorf. Plötzlich knallte es mitten in der Nacht zu Sonntag, 24. September, aus der Tiefgarage, die zum H4-Hotel an der Holzhude gehört. Als die Polizei kurze Zeit später am Tatort eintraf, gingen die Ermittler zunächst von einem missglückten Diebstahl aus. Dem war aber nicht so, wie sich wenig später herausstellte.

Um 4.42 Uhr hatten zunächst Zeugen, die an der Garageneinfahrt vorbeigingen, das laute Geräusch aus der Garage gehört und die Polizei gerufen. Die Beamten betraten das unterirdische Parkhaus und stellten an einem VW Multivan eine zerborstene Seitenscheibe fest. Offenbar fehlte aus diesem Fahrzeug aber nichts, wie der Inhaber des Vans zu Protokoll gab.

Diebstahl aus Tiefgarage: Zwei Mountainbikes und ein Rennrad weg

Anders bei einem BMW aus der 3er-Reihe sowie einem Peugeot-Kleinlaster, dessen Fahrer später hinzukamen. Dem BMW-Fahrer wurde zwei Mountainbikes gestohlen, die wohl auf dem Dach des Wagens befestigt waren. Aus dem Lkw wiederum hatten die Langfinger ein Rennrad mitgehen lassen. Hinweise zu den drei bisher bekannten Autoaufbrüchen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/428 65 43 10 entgegen.