Freiwillige Feuerwehr Spadenland feiert am Wochenende zünftiges Oktoberfest

Drei Tage geht es hoch her an der Spadenländer Ecke, mit Party, Kinderprogramm und Spielen. Auf zwei Besucher wartet ein toller Preis.

Spadenland. Die Wiesn in München feierte gerade Halbzeit. Mehr als drei Millionen Menschen haben das Oktoberfest auf der Theresienwiese in den vergangenen zwei Wochen bereits besucht. Um in Dirndl und Lederhosen zu feiern, ist aber keine Fahrt bis in die bayrische Landeshauptstadt nötig. Denn auch in den Marschlanden wird am kommenden Wochenende, 29. September bis 1. Oktober, zünftig gefeiert. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Spadenland lädt dann zum Oktoberfest an der Spadenländer Ecke (Hofschläger Weg/Ochsenwerder Landstraße) ein.

Am Freitag, 29. September, wird von 18 Uhr an im Festzelt geschunkelt, getrunken und getanzt. Bis zu 1500 Gäste können dabei sein, wenn die Partyband „Tiroler Bluat“ für die passende Musik sorgt. Karten für 20 Euro gibt es an der Abendkasse. Alle Eintrittskarten landen in einer Verlosung, bei der es eine Kreuzfahrt für zwei Personen zu gewinnen gibt. Auch am Sonnabend wird auf der Festwiese gefeiert. Karten für den Abend sind allerdings bereits seit Langem ausverkauft.

Oktoberfest in Spadenland: Feuerwehr lädt zur Mega-Party

Am Sonntag, 1. Oktober, gibt es dann jede Menge Programm für die jüngsten Festbesucher: Von 13 bis 17 Uhr läuft die Spadenländer Kinderwiesn, bei der auf Hüpfburg, Bällebad und Strohburg getobt werden kann. Dazu gibt es Blasmusik, Kaffee und Kuchen vom Büfett, und auch die Fahrzeuge der Feuerwehr werden ausgestellt. Als besondere Höhepunkte gibt es an dem Tag zwei Wettkämpfe: Um 14 Uhr startet das Bubble-Ball-Turnier, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kopf bis zu den Knien in großen Plastikbällen stecken und so gegen ein gegnerisches Team Fußball spielen.

Beim Spadenländer Oktoberfest beginnt am Sonntag um 14 Uhr ein Bubble-Ball-Turnier.

Foto: Thomas Heyen

Lustige Zusammenstöße, bei denen die Spielerinnen und Spieler auch schon mal auf die Seite kippen, sind dabei nicht nur garantiert, sondern auch gewollt. Auch für die Zuschauer verspricht das ein großer Spaß oder eben eine Mordsgaudi zu werden, wie der Bayer sagen würde. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielerinnen oder Spielern. Das Teilnehmerfeld ist mit sechs Teams ausgebucht, berichtet Torben Bartels aus dem Organisations-Team.

Erstmals beginnt um 16 Uhr ein Beer-Pong-Turnier, für das sich acht Mannschaften angemeldet haben. Sie sollten treffsicher und am besten auch trinkfest sein, denn bei dem Trink- und Geschicklichkeitsspiel geht es darum, Tischtennisbälle in die Becher des gegnerischen Teams zu werfen. Jeder Becher, der getroffen wird, muss dann ausgetrunken werden. Zur Einstimmung auf die Festtage hat Hobbymusiker Fred Oelker aus Ochsenwerder dem Spadenländer Oktoberfest mal wieder einen Song gewidmet. Zu hören ist er auf Youtube.