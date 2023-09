Passat fällt Lichtmast in Kirchwerder: Polizei ermittelt nun den Fahrer

Einsatz in Kirchwerder dauert zweieinhalb Stunden. Betrunkener bestreitet, gefahren zu sein. Was gegen ihn spricht.

Kirchwerder. Unfall auf dem Warwischer Hinterdeich in Höhe Haus Nummer 17: Am Sonntag, 24. September, gegen 7.10 Uhr, fuhr ein VW Passat in Richtung Hauptdeich, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Lichtmast aus Holz mit Oberleitung um und kam an einem Holzzaun zum Stehen. Der Mast hing nur noch an zwei Stromkabeln und ragte über die Straße.

Die Freiwillige Feuerwehr Hohendeich leistete bei den Fahrzeuginsassen Erstversorgung und sicherte die Unfallstelle. Die Polizei sperrte die Straße und nahm den Unfall auf. Von den beiden Insassen des in Polen zugelassenen Wagens pustete einer der Männer beim Alcotest 1,3 Promille. Er stritt ab, der Fahrer des Wagens gewesen zu sein und wurde für eine Blutprobe mit auf die Wache genommen. Der andere Mann behauptete, den Wagen gefahren zu haben. Er war nüchtern. Die Polizei ermittelt, weil die Abdrücke der Sicherheitsgurte an den Oberkörpern der Männer nicht mit deren Aussagen übereinstimmen.

Passat fährt in Kirchwerder gegen Lichtmast: Der Fahrer wird von der Polizei ermittelt

Mitarbeiter der Hamburger Verkehrsanlagen und von Stromnetz Hamburg waren wegen des defekten Masts vor Ort, entfernten Scheinwerfer und Leitungen. Der Holzmast fiel zu Boden, wurde später am Tage durch einen neuen ersetzt. Ein Abschleppunternehmen transportierte den demolierten Passat zur Verwahrstelle der Polizei. Der morgendliche Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden.