Senioren: Bergedorfer SPD lädt zur ersten Pflege-Info-Börse ein

Bergedorf. Wie bloß lässt sich das Leben im Alter ein bisschen einfacher gestalten? Wo darf man um Hilfe bitten, wenn man selbst nicht mehr alles schafft? An welche Helfer kann ich mich wenden, wenn die Eltern pflegebedürftig werden? Solche Fragen kommen irgendwann auf jeden Menschen zu – und dann beginnt ein Dauerlauf durch den Behördendschungel der Zuständigkeiten. Denn „der Bergedorfer Pflegestützpunkt ist vielen unbekannt“, glauben Bergedorfs Sozialdemokraten und verweisen immer wieder auf das behördliche Angebot am Weidenbaumsweg 21 (Eingang D).

Darauf wird auch Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann hinweisen, wenn sie am Sonnabend, 30. September, ein Grußwort auf der Pflege-Info-Börse spricht. Allein: Ihre beiden Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes werden nicht bei der kleinen Messe im SPD-Haus an der Vierlandenstraße 27 sein – schließlich ist es eine Parteiveranstaltung.

Drei Stunden mit Experten

„Aber es werden zwischen 15 und 18 Uhr zahlreiche Experten da sein, die vieles erklären können“, verspricht die Fraktion, die das Allermöher Hospiz am Deich und das Bergedorfer Netzwerk Demenz eingeladen hat, ebenso die Allianz pflegende Angehörige, die Yardim-Seniorenhilfe und den Bergedorfer Betreuungsverein. Dazu kommen noch zwei Fachkräfte aus der Bethesda-Klinik sowie die Firma „Besser Zuhause“ aus Hammerbrook mit ihren Experten für altersgerechtes Wohnen.

„Es ist einfach kompliziert, wenn man etwa die 3000-Euro-Pauschale für den Umbau einer Wanne zum Duschbad haben will“, weiß Bergedorfs SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Kramer: „Da muss man in Bergedorf einen Hausarzt finden, der der Pflegekasse die Notwendigkeit bestätigt, die dann wiederum vom Vermieter eine Skizze des Badezimmers haben will . . . Genauso schlimm ist die Bürokratie, wenn man einen Rolli oder ein Pflegebett braucht.“

„35.000 Demenzkranke in Hamburg“

Die Problematik betrifft viele: In Hamburg kümmern sich 387 ambulante Pflegedienste um immerhin 24.755 Menschen. Dazu kommen 15.530 Menschen, die in den 203 Heimen der Stadt leben und meist über 80 Jahre alt sind. Nach den jüngsten Zahlen des Statistikamtes Nord sind in Hamburg insgesamt 90.288 Leistungsempfänger gemeldet, denen eine Pflegestufe zugeordnet wurde. Die meisten (37.433) haben Pflegestufe 2.

Nicht zuletzt gibt es zunehmend Menschen, die an Demenz leiden, deutschlandweit sind es schätzungsweise 1,8 Millionen Menschen. Etwa zwei Drittel von ihnen sind über 80 Jahre alt. Zwei von drei Erkrankten sind Frauen. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) nennt die Zahl für die Hansestadt: „In Hamburg leben geschätzt rund 35.000 Menschen mit einer Demenzerkrankung – Tendenz steigend.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Glück gibt es heutzutage viele Möglichkeiten, die dabei helfen können, länger im eigenen Zuhause zu bleiben. Es gibt etwa den Notrufknopf und Warnanlagen für den Herd, die Fenster können digital verschlossen werden. „Eine Sturzerkennung ist sogar per Infrarotstrahlen möglich“, weiß die ehemalige Richterin Britta Schlage (zuletzt am Hanseatischen Oberlandesgericht), die sich seit ihrer Pensionierung in der Bürgerschaft für die Belange von Senioren einsetzt.

„Meine Mutter hat leider immer alles abgelehnt“

Und in Sachen Pflege hätte sie gern mehr familiäre Erfahrungen gemacht, „aber meine Mutter hat leider immer alles abgelehnt, wollte auch keinen Lift in ihrem Nettelnburger Doppelhaus.“ Erst als die heute 94-Jährige in eine stationäre Pflegeeinrichtung kam, änderte sich das: „Im Heim hat sie plötzlich alles akzeptiert, auch eine Physiotherapie und einen Gehwagen.“

Nicht nur um die Senioren und um deren Angehörige, die oft verzweifelt nach einem Platz in einer Tagespflege suchen, sorgt sich Britta Schlage – ebenso um die Personalsituation in der Pflege. Denn „es gibt eine hohe Fluktuation in den Altenheimen, die Leute bleiben maximal zehn Jahre im Beruf.“ Simone Gündüz, Fachsprecherin für Soziales, ergänzt: „In einem Krankenhaus verdienen die Leute nun mal 600 bis 700 Euro mehr.“

Stationen schließen, weil Fachpersonal fehlt

Nach wie vor ist die Arbeit sehr anstrengend – nicht nur, wenn sich der Medizinische Dienst zur regelhaften Heimkontrolle angemeldet hat, so Gündüz: „Dann sind die Trinkprotokolle meisten tippitoppi, aber die Senioren oft trotzdem ausgetrocknet.“ Und so fehle es allerorten an Personal, reiche es auch kaum für die individuellen Anlassprüfungen bei einer Beschwerdelage: „Diese Prüfungen sind seit der Corona-Pandemie arg im Rückstand“, weiß sie von der in Altona zentralisierten Wohn-Pflege-Aufsicht.

Vielleicht lasse sich durch eine Digitalisierung einiges erleichtern, „wenn die Pflegenden die Trinkprotokolle, das Wenden und Umbetten einfach in ein Mikro sprechen könnten“, überlegt Britta Schlage. Auch wäre es einen Ansatz wert, hierfür die Fachquote zu senken – schließlich müssten nicht alle Tätigkeiten vorher lang studiert werden, aber „manche Heime müssen sogar ganz Stationen schließen, weil ihnen das geforderte Fachpersonal von 50 Prozent fehlt.“

CDU kritisiert „Teure Kaffeekränzchen“

Ein anderes Thema rund um die Seniorenbetreuung sind die Hamburger Hausbesuche für über 80-Jährige, bei denen zum Beispiel auffallen sollte, wenn jemand einen Rollator hat, das Zuhause aber nicht barrierefrei ist. Hier gibt es allerdings einen erheblichen Nachbesserungsbedarf, kritisiert Andreas Grutzeck, der seniorenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion: „Angesichts der 1,6 Millionen Euro, die der Hamburger Hausbesuch die Stadt pro Jahr kostet, ist eine Umsetzung auf dem Niveau eines netten Kaffeekränzchens viel zu wenig. Und stellt man die 2330 erfolgten Hausbesuche im Jahr 2022 ins Verhältnis zu den Gesamtkosten, stehen hinter jedem Hausbesuch fast 700 investierte Euro.“ Neben diesen „teuren Kaffeekränzchen“ fehlten dringende Investitionen in Hamburgs Seniorentreffs, so der Christdemokrat, der hier „mindestens zehn Stunden in der Woche eine hauptamtliche Leitung einsetzen“ möchte. Das Thema wird auch in Bergedorf seit Langem diskutiert, wo sich die ehrenamtlichen Seniorentreffs ein wenig professionelle Unterstützung wünschen.

Mehr zum Thema

Das alles kann auf der kleinen Fachmesse der SPD ebenso besprochen werden wie individuelle Problematiken, für die separate Büros geöffnet werden. Hier erfahren Besucher zudem, wie sie von dem neuen Gesetz profitieren, das im nächsten Jahr ein um fünf Prozent erhöhtes Pflegegeld verspricht. Zudem können sich Angehörige künftig nicht nur für die Pflege ihres kranken Kindes zehn Tage lang freistellen lassen, sondern auch, wenn die Eltern eine akute Betreuung brauchen.

Nicht zuletzt möchte die Stadt ihren 2020 eingeführten Hamburger Pflegekompass stärker bewerben. Er informiert werbefrei und wettbewerbsneutral über alle vollstationären Einrichtungen. „Dieses Informationsangebot ist bundesweit einmalig und soll künftig im Internet weiter ausgebaut werden“, heißt es aus der Sozialbehörde.