Spektakuläre Fotos aus der heimischen Vogelwelt

Bergedorf. Die Diplom-Biologin und Naturfotografin Dr. Ute Meede hat einen neuen Jahreskalender mit hervorragenden Tierfotos, vor allem Aufnahmen von Vögeln, erstellt. Der Kalender „Naturerlebnis Vier- und Marschlande 2024“ im DIN-A4-Format ist ab sofort erhältlich.

Ute Meede aus Kirchwerder ist das ganze Jahr über in den Vier- und Marschlanden mit ihren Kameras mit Tele- und Makroobjektiven mit sehr viel Geduld unterwegs, um im richtigen Augenblick auf den Auslöser zu drücken. Vor allem in den Kirchwerder Wiesen, dem Naturschutzgebiet vor ihrer Haustür, gelangen ihr schon zahlreiche faszinierende Aufnahmen.

Ute Meede veröffentlicht faszinierende Fotos von Naturerlebnissen

Die schönsten Bilder wählte Ute Meede nun für ihren neuen Kalender aus. Sie entstanden zwischen September 2022 und August 2023. Das Titelfoto ziert eine Bachstelze an einem Graben am Kirchwerder Marschbahndamm. „Diese Vogelart ist charakteristisch für unsere Region“, sagt Ute Meede. Für den Mai wählte die Naturfreundin und -expertin Bilder von Neuntötern aus. Auf dem großen Kalender-Foto ist ein Männchen der Vogelart zu sehen, dass einem Weibchen eine Fliege als Geschenk überreicht, um sich mit ihm paaren zu können. „Das Weibchen schien offenbar noch nicht recht zufrieden zu sein, da sollte wohl noch mehr kommen! Leider verschwanden beide darauf hinter dem Busch“, schreibt Ute Meede unter dem Bild.

Ein weiteres Motiv aus dem neuen Kalender: Ein Weißstorch versucht seinen Nachwuchs dazu zu bringen, erstmals den Horst zu verlassen und zu fliegen.

Foto: Dr. Ute Meede

Das Juli-Blatt zieren Weißstörche auf dem Hof Eggers in der Ohe. Im Juli dieses Jahres konnte Ute Meede ein Elterntier fotografieren, das vor dem Horst fliegt, um seinen Nachwuchs dazu zu bringen, erstmals den Horst zu verlassen und zu fliegen. Eine weibliche Feldwespe, die nahe dem Kraueler Sammelgraben eine fast 50 Zentimeter hohe Breitblättrige Stendelwurz aus der Familie der Orchideen bestäubt, ist auf dem Hauptfoto für August zu sehen. Die Stendelwurz ist in Norddeutschland die am häufigsten vorkommende Orchidee. Sie bevorzugt lichte und halbschattige Standorte an Waldrändern“, beschreibt Ute Meede das Bild. „Es war das erste Mal überhaupt, dass ich in Kirchwerder eine Orchidee gesehen habe – und dann noch eine, die von einem Wespen-Weibchen bestäubt wird.“ Die Breitblättrige Stendelwurz kann eine Höhe von bis zu einem Meter erreichen.

Kranische am Kirchwerder Marschbahndamm fotografiert

Ziehende Kraniche können im Oktober angeschaut werden. Ute Meede fotografierte die großen Vögel am Kirchwerder Marschbahndamm. „Bei aufsteigender warmer Luft schraubten sich die Kraniche in der Thermik in höhere Flugrouten. Thermik entsteht, sobald die Sonne die Luft direkt über dem noch kalten Boden erwärmt. Die warme Luft ist leichter als die kalte und steigt nach oben, während die kalte Luft nach unten sinkt.“ Das Jahr wird mit einem Bild der Waldohreule beendet. Ute Meede beobachtet die Tiere bereits seit mehreren Jahren, wie sie in einer Thuja-Pflanze (Lebensbaum) überwintern.

Das August-Motiv: Eine Feldwespe bestäubt eine fast 50 Zentimeter hohe Breitblättrige Stendelwurz aus der Familie der Orchideen.

Foto: Dr. Ute Meede

Der Kalender ist in kleiner Auflage erschienen und wird laut Ute Meede nicht nachgedruckt. Er kostet 25 Euro. Interessierte können ihn telefonisch unter der Nummer 040/250 15 70 bestellen. Per E-Mail ist die Fotografin unter meede@meede.com erreichbar. hy