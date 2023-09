Polizei Bergedorf: Bewohner nicht da - Unbekannte Täter dringen in Haus ein

Da war ordentlich was los im Bezirk: Kriminelle brachen nicht nur in ein Einfamilienhaus in Boberg ein, sondern auch in ein Wohnmobil.

Boberg/Neuallermöhe/Bergedorf. Ungebetene Täter haben die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses am Schulredder ausgenutzt und sind dort eingebrochen. Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch wurde ein Fenster aufgehebelt und das Hauinterieur durchsucht. Den Einbruch stellte der Sohn des Hausbesitzers am Mittwoch fest. Unklar ist bisher, ob etwas gestohlen wurde.

Aus einem Wohnmobil, das direkt am Straßenrand der Gertrud-Seele-Kehre geparkt war, haben Unbekannte mehrere Freizeitgegenstände mitgehen lassen. Die Diebe schlugen zunächst im Zeitraum zwischen Montagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 20 Uhr, eine Dreiecksscheibe des Mobils ein, verschafften sich so Zutritt. Dann nahmen sie Bluetooth-Box, zwei Angeln, eine Gitarre und einen Campingtisch mit und verschwanden.

Polizei Bergedorf sucht Hinweise für Einbrüche in ein Einfamilienhaus und Wohnmobil

Häufiger werden ganze Außenspiegel von Autos mit Fußtritten malträtiert und beschädigt – so aber nicht in der Nacht zu Donnerstag bei einem Volvo, der am Mittwochabend um 19 Uhr an der Straße Pfingstberg abgestellt wurde. Als der Fahrer dieses Firmenwagens am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr damit losfahren wollte, bemerkte er, dass an beiden Seiten die Gläser der äußeren Sichthilfen gestohlen worden waren. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei unter 040/42 86 54 310.