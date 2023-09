Nettelnburg: Dichter Qualm steigt am Vormittag aus einem Mehrfamilienhaus

Küchenbrand in Alt-Nettelnburger Siedlung. Zunächst wurde ein Mensch vermisst. So ist die Feuerwehr bei dem Notfall vorgegangen.

Nettelnburg. Plötzlich qualmte der Kühlschrank: Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Notfall in einem Mehrfamilienhaus an der Straße In der Hörn gerufen. Zunächst hieß es, dass eine Person sich mutmaßlich durch den Küchenbrand in Gefahr befinden würde – am Ende jedoch wurde beim dem Unglück niemand verletzt.

Kurz vor 11 Uhr qualmte ein Kühlschrank in Nettelnburg

Wohl aufgrund eines technischen Defekts am besagten Kühlschrank stieg um 10.56 Uhr plötzlich dicker Qualm aus der Küche des Hauses und verteilte sich auch in den Räumen. Alle Bewohner hatten sich bereits nach draußen und somit in Sicherheit begeben bis auf eine Person, die zunächst vermisst wurde. Diese wurde aber wenig später unverletzt angetroffen.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Kühlschrank ab, nahm ihm vom Strom und belüftete das Gebäude. Die Einsatzkräfte trugen außerdem den Kühlschrank nach draußen. Die Straße musste während der Einsatzzeit von etwa einer Stunde gesperrt werden.