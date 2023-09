Kirchen erleben: Hinein in die Nacht mit Trompete, Feuer und blauen Fliesen

Am 16. September bieten Hamburger Gotteshäuser ein facettenreiches Programm – auch im Bezirk Bergedorf sowie in Schwarzenbek.

In der Kirche St. Nikolai am Billwerder Billdeich will die Songwriterin und Flötistin Ines Omenzetter entspannte Pop-Arrangements vortragen.

Bergedorf. Dieses Jahr ist das 20. Jubiläum für die Nacht der Kirchen in Hamburg. Mit dem größten ökumenischen Kirchenevent Norddeutschlands laden für Sonnabend, 16. September, mehr als 90 Kirchengemeinden in und um Hamburg zu einem vielfältigen Kultur- und Musikprogramm ein. Die neugestaltete App „Kirchennacht“ findet in der Suchfunktion 426 Events in 93 Kirchen und kirchlichen Orten – auch der Bezirk Bergedorf ist vertreten, ebenso Schwarzenbek.

Das diesjährige Motto lautet „Verzeihen Sie bitte!“. Eine Botschaft, die sich auf die Bibelworte bezieht: „Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat.“ (Epheserbrief 4,32). Während andernorts Lichtkünstler, Kabarettisten und Rapper das Motto aufgreifen, sind es im Bezirk Bergedorf eher die klassischen Musiker.

Kirchennacht mit Trompete und Bibelfliesen

St. Nikolai am Billwerder Billdeich 142 plant um 19.15 Uhr eine musikalische Einstimmung mit der Kantorei, bevor um 19.45 Uhr die Hamburger Sängerin und Flötistin Ines Omenzetter entspannte Pop-Arrangements präsentiert. Ihre Texte, die vom Auf und Ab des Lebens erzählen, werden in einem zweiten Teil von 21 Uhr an erneut zu hören sein, gemeinsam mit einer Querflöte. Von 21.30 bis 22 Uhr folgt dann noch eine Abendmusik von Trompeter Niklas Jäde mit Begleitung am Piano.

Ebenso dabei ist das Freilichtmuseum Rieck Haus am Curslacker Deich, wo Altengammes Pastor Martin Waltsgott um 18 Uhr und um 19 Uhr Führungen durch die Ausstellung „De blaue Stuuv“ anbietet: hübsche Bibelfliesen aus Vierländer Bauernhäusern. Das Rieck-Haus ist mit dem Busshuttle erreichbar, der um 17.30 und 18.30 Uhr am Bergedorfer S-Bahnhof startet (Bushaltestelle am Weidenbaumsweg), die Abfahrtzeiten in Curslack: 19 Uhr und 20 Uhr.

Gottesdfienst zum Thema „So ist Versöhnung“

In Bergedorf beginnt am Gojenbergsweg 26 in St. Michael um 18 Uhr ein Gottesdienst unter der Überschrift „So ist Versöhnung“. Stündlich folgen weitere Gottesdienste etwa speziell für Kinder und Jugendliche, dazu gibt es auf dem Kirchenvorplatz Feuer, Stockbrot, Brezeln und Getränke. Nach Taizé-Klängen (21 Uhr) wird es zum Abschluss (22 Uhr) einen Abendsegen auf dem Vorplatz geben.

Mit einer Southern Blues & Country Night will die Freie evangelische Gemeinde an den Wilhelm-Osterhold-Stieg 36 in Neuallermöhe locken. Los geht es dort um 19.30 Uhr.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gleich drei Orte beteiligen sich in Schwarzenbek an der langen Kirchennacht: Die Katholiken von St. Michael am Haselgrund 1 beginnen um 19 Uhr mit einer musikalische Andacht, führen anschließend durch ihre Kirche, versprechen von 20 Uhr an Impulse zum christlichen Glauben und wollen um 21 Uhr ein Rosenkranzgebet anstimmen.

Der Glockenturm und die Kirchturmuhr von St. Franziskus (Compestraße 4) lassen sich von 19.30 Uhr an besichtigen, gefolgt von einem Orgelkonzert und kurzen Andachten. Ebenfalls Orgelmusik wird bei der Neuapostolische Kirche (Kleiner Schmiedekamp 21) zu hören sein, dazu kommen von 21 Uhr an biblische Geschichten, der Chor und Orchestermusik.

Alle Details lassen sich auf der Website www.ndkh.de nachlesen. Wer sich vorab musikalisch einstimmen möchte, kann in die Spotify-Playlist hineinhören #NDKH23 -Playlist. Hier sind Künstlerinnen und Künstler zu hören, die live bei der Nacht der Kirchen Hamburg auftreten.