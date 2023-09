Polizei: Autoknacker im Bezirk Bergedorf haben Hochkonjunktur

Bergedorf. Gleich drei Mal haben Autoknacker in den vergangene Tagen im Bezirk Bergedorf zugeschlagen. Die jüngste Tat geschah am Sonntagmittag (10. September), nachdem eine Lohbrüggerin ihren Wagen um 13.30 Uhr nur für fünf Minuten am Ludwig-Rosenberg-Ring abgestellt hatte.

Als die 22-Jährige zu ihrem Mercedes zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden. Die Autoknacker hatten die beiden im Fahrgastraum liegenden Taschen und eine wertvolle Uhr mitgenommen. Die Polizei warnt davor, Wertsachen so offen im Wagen liegen zu lassen.

Rabiat gingen die Täter auch in der Nacht auf Sonntag an der Straße Am Güterbahnhof vor. Dort war ein Audi A6 ihr Ziel, bei dem sie den Heckspoiler aus der Verankerung rissen. Geschätzter Schaden: 300 Euro.

Professioneller war es zuvor in der Nacht auf Sonnabend an der Otto-Grot-Straße in Neuallermöhe abgelaufen: Hier hatte ein Anwohner seinen BMW am Fahrbahnrand geparkt. Als der 43-Jährige zu seinem Auto kam, fehlten in beiden Außenspiegeln die Gläser – sie waren professionell ausgebaut worden.

In allen drei Fällen ermittelt die Bergedorfer Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 040/428 65 43 10 in der Wache an der Wentorfer Straße zu melden.