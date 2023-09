Zwei Autos stoßen in Ochsenwerder zusammen. Feuerwehr und Polizei sichern Unfallstelle ab und versorgen die Verletzten.

Dieser graue Golf plus war nach dem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren VW nicht mehr fahrtüchtig.

Unfall in Hamburg Mehrere Verletzte bei Frontalcrash am Gauerter Hauptdeich

Ochsenwerder. Beim Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Gauerter Hauptdeich sind am Sonnabendnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Der Unfall in Ochsenwerder Höhe der Hausnummer 53 ereignete sich um 17.10 Uhr im Bereich einer Abfahrt von der Deichstraße zu den Häusern.

Dabei soll nach Zeugenangaben der Fahrer eines Golf plus mit dem Fahrer eines VW Arteon kollidiert sein. Näheres zum Unfallhergang und zu den Beteiligten ist nicht bekannt, der Lagedienst der Polizei spricht lediglich von drei Verletzten, die offensichtlich alle von Einsatzkräften der Feuerwehr erstversorgt und später im Rettungswagen weiter behandelt werden mussten. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.