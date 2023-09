Polizei Bergedorf: Mann droht Schulkinder zu verletzen – Beamte umstellen Haus

Nach Drohanruf aus einem Mehrfamilienhaus in Bergedorf-West nehmen Beamte einen 43-Jährigen fest. Mann kommt in eine Psychiatrie.

Bergedorf-West. Nach einem Drohanruf hat die Polizei am Donnerstagabend, 7. September, einen 43-jährigen Mann aus Bergedorf-West in Gewahrsam nehmen müssen. Dabei ließ sich der Tatverdächtige anscheinend ohne große Widerstände von Spezialeinsatzkräften festnehmen.

Zunächst wurde bei einer Hilfseinrichtung für Kriminalitätsopfer um 18.11 Uhr angerufen. Dabei drohte ein unbekannter Mann damit, „sich selbst und Schulkinder zu verletzten“, wie es die Polizei schildert. Weitere Einzelheiten nannte der Anrufer nicht.

Polizei nimmt den Mann nach Drohanruf in Gewahrsam

Die Ermittler gingen der Sache nach und kamen auf den Telefonanschluss eines 43-Jährigen, der in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Karlshof wohnt. Gegen 20 Uhr, so berichten Zeugen, umstellten mehrere Einsatzkräfte zunächst das Haus.

Die Beamten trafen den Verdächtigen in seiner Wohnung an, der den Anruf auch gleich zugegeben haben soll. Da er psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde der 43-Jährige vorerst in Gewahrsam genommen. Nachdem ein Amtsarzt den Mann untersuchte, wurde er in eine psychiatrische Anstalt gebracht.