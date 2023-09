Polizei: Skoda durchbricht Hecke und fliegt drei Meter tief

Anwohnerin in Neuengamme entdeckt plötzlich ein Auto auf ihrem Grundstück – leer. Der Beginn eines größeren Polizeieinsatzes.

Die Polizei musste zu einem Unfall in Neuengamme ausrücken (Symbolbild).

Neuengamme. Es muss ein Anblick wie aus einem James-Bond-Film gewesen sein: Ein Skoda Kombi ist am Mittwoch in Neuengamme von der Straße abgekommen, hat eine Hecke durchbrochen und ist wohl ein ganzes Stück durch die Luft geflogen, ehe er auf einem drei Meter tiefer gelegenen Grundstück landete.

Laut Polizei hatte sich der Unfall am Vormittag an der Einmündung Jean-Dolidier-Weg, Ecke Neuengammer Hausdeich in Neuengamme ereignet. Die genaue Uhrzeit ist unklar – denn es war die Anwohnerin, die gegen 11.42 Uhr plötzlich ein Auto auf ihrem Grundstück entdeckte und die Polizei alarmierte.

Polizei: Skoda durchbricht Hecke in Neuengamme und fliegt auf Grundstück

Beginn eines größeren Einsatzes: Denn das Fahrzeug war leer, die Airbags aufgeblasen. War der Fahrer geflüchtet? Oder lag er womöglich noch irgendwo verletzt in der Nähe? Weil Letzteres nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde Diensthund „Boom“ angefordert, der das Umfeld nach möglichen Verletzten absuchte – aber nichts entdeckte.

Mit einer Drohne wurde der Unfall von oben aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Skoda Kombi, nachdem er die Hecke durchbrochen hatte, auf das drei Meter tiefer gelegene Grundstück in der Straße Zwischen den Zäunen geflogen und dann erst zehn Meter weiter zum Stehen gekommen. Doch wo waren der oder die Insassen?

Während das Fahrzeug von der Feuerwehr geborgen und danach sichergestellt wurde, meldete sich ein Mann bei der Bergedorfer Polizei. Der 44-jährige Ukrainer gab an, der gesuchte Unfallfahrer zu sein. Ob das stimmt, wird nun laut Polizei anhand verschiedener Methoden untersucht. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.