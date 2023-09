After Work in der bz-Lounge: Wo ist der Gutschein fürs Getränk?

After Work in Bergedorf: Der angekündigte Gutschein ist nicht erschienen. So kommen Sie trotzdem zum vergünstigten Drink.

Bergedorf. Kalte Drinks, nette Leute, entspannte Stimmung, angenehme Gespräche – und DJ Schumi, der für Musik sorgt: An diesem Donnerstagabend, 7. September, laden Koffeinschmiede und Bergedorfer Zeitung ab 17 Uhr wieder zum After Work in die bz-Lounge in der Bergedorfer Schlossstraße 18 ein. Von 17 bis 19 Uhr bekommen bz-Leserinnen und -Leser wieder ein Getränk zum Vorzugspreis: Ein Aperol Spritz kostet dann nur 5 statt 7,50 Euro. Der dafür angekündigte Gutschein in der gedruckten Donnerstagausgabe unserer Zeitung ist allerdings leider nicht erschienen.

Gutschein After Work 7. September

Foto: Elke Ammerschubert

Das ist ärgerlich, aber zum Glück kein Grund, sich die Feierlaune verderben zu lassen. Denn Leserinnen und Leser der Bergedorfer Zeitung kommen auch ohne Gutschein zum vergünstigten Getränk. Und so geht’s: Bringen Sie einfach ein Stück der bz-Titelseite mit sichtbarem Datum 7. September 2023 mit in die bz-Lounge.

Einem unterhaltsamen Abend steht insofern nichts im Weg. Die Wetterprognose jedenfalls könnte kaum besser sein: 28 Grad Celsius und strahlender Sonnenschein.