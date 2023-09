Feuerwehr Hamburg: Haarfärbemittel qualmt in Moorfleet – Großeinsatz

Feuerwehr Hamburg muss in einem Gewerbegebiet Friseurbedarf in einem Überseecontainer ablöschen. Welche Substanz gefunden wurde.

Moorfleet. Am frühen Dienstagabend sind am Holzhafenufer in Moorfleet Rauch und Hitze (mehr als 200 Grad Celsius) aus einem 40-Fuß-Container aufgestiegen, der mit Friseurbedarf gefüllt war. Schnell kamen gegen 16.40 Uhr die Feuerwehrleute und löschten in Schutzausrüstung unter Atemschutz. Gefunden wurde unter anderem Wasserstoffperoxid - eine flüssige Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff, die als Desinfektions- und Bleichmittel verwendet werden kann.

„In dem Überseecontainer qualmten Haarfärbeprodukte“, bestätigt ein Polizeisprecher und erwähnt, dass ein angrenzender Wohncontainer evakuiert werden musste: „Fünf Bewohner mussten vorübergehend raus, niemand wurde verletzt.“

Viele Retter waren vor Ort, so die Wehren aus Billstedt, Lohbrügge und Curslack, dazu der Umweltdienst, der ABC-Zug aus Bergedorf und die Polizei, die die Straße absperrte.

Hier, am Ufer des Holzhafens, brannte ein Container.

Foto: Leimig Christoph / BGZ