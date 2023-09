Seine Koffeinschmiede wird am 7. August wieder Anlaufpunkt für Fans des After Work: Torben Puttfarcken.

BZ-Lounge Hochsommerlicher After Work in der Koffeinschmiede

Bergedorf. After Work, die Sechste bitte: Richtig sommerlich soll es am Donnerstagabend, 7. August, ab 17 Uhr werden, wenn Koffeinschmiede und Bergedorfer Zeitung zum gediegenen Treffen in der bz-Lounge an der Bergedorfer Schlossstraße 18 einladen.

Die Zutaten des Erfolgsformats bleiben dieselben. Kalte Drinks, nette Leute, entspannte Stimmung, angenehme Gespräche, und selbstverständlich legt auch wieder DJ Schumi feierabendtaugliche Housebeats auf. Angekündigt hat sich außerdem die „4länder Brauerei“, die ihren Stand draußen vor der Koffeinschmiede von Torben Puttfarcken platziert: „Die werden ihre drei Craft-Biersorten ausschenken“, freut sich Puttfarcken auf Unterstützung.

6. After Work: Wer die bz kauft, erhält einen Aperol Spritz günstiger

Das ganz Besondere: Wie an jedem Tag lohnt sich ganz speziell der Kauf unserer Zeitung am Donnerstag. Denn in dieser Ausgabe gibt es wieder einen Gutschein, dieses Mal für einen Aperol Spritz. Wer den vorzeigt, bezahlt in der bz-Lounge statt der üblichen 7,50 Euro nur 5 Euro im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr. Übrigens gibt es das trendige Erfrischungsgetränk sowohl mit als auch ohne Alkohol.

Auch der Sommer macht dieses Mal höchstwahrscheinlich mit: Dass die Bergedorfer Feierabendkönige auch wetterresistent sind, bewiesen sie zwar beim letzten After Work Anfang August. Los ging es bei sommerunwürdigem Regenwetter – das hielt aber die Gäste nicht davon ab, im Verlauf des Abends in immer größerer Anzahl zu erscheinen. Dieses Mal können Regenschirm, Pulli und lange Hose aber wohl zu Hause bleiben – angesagt sind hochsommerliche 28 Grad am späten Nachmittag.