Lichtwarktheater: Gustav Peter Wöhler startet bald Bergedorfs neue Spielzeit

Der Schauspieler und Sänger eröffnet am 23. September die neue Saison im Lichtwarktheater. Auf was sich Zuschauer noch freuen können.

Bergedorf. Theaterfans zählen schon die Tage: In wenigen Wochen startet die neue Spielzeit im Lichtwarktheater – und damit die erste volle Saison im erst Ende 2022 eröffneten Körber-Haus. 54 Vorstellungen hat die Stäitsch Theaterbetriebs GmbH (Altonaer Theater/Kammerspiele) bis zum April 2024 in Bergedorf geplant. Und wie immer soll es einen bunten Mix aus Musik, Komödie, Drama und Comedy geben.

Den Auftakt macht am Sonnabend, 23. September, 19.30 Uhr, Gustav Peter Wöhler mit Band. Der Schauspieler hat in der Musik eine zweite Leidenschaft gefunden. Und präsentiert nun an der Holzhude 1 ein Programm, in dem es um die Liebe geht: „Love is the drug“.

Lichtwarktheater: Gustav Peter Wöhler startet mit Liebe in die Bergedorfer Saison

„Love Is The Drug“ ist nicht nur ein Song von Roxy Music – Liebe wie eine Droge ist auch allzu oft das Thema und die Inspiration der Lieblingssongs, die Gustav Peter Wöhler und seine Musiker für ihr Programm ausgewählt haben. Für die Gustav Peter Wöhler Band gilt die Abhängigkeit von der Liebesdroge dabei doppelt: Natürlich steht sie für die zwischenmenschliche Liebe. Ähnliche Kraft entwickelt aber auch die Liebe zur Musik.

Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen der Sänger und Schauspieler Gustav Peter Wöhler und seine Band gemeinsam auf der Bühne. In ihrer heutigen Besetzung gibt es die Band seit 2008; neben Frontmann Wöhler spielen Bassist Olaf Casimir, Gitarrist Mirko Michalzik und Kai Fischer an Flügel und Keyboards. Mit sehr eigenen Arrangements von Klassikern und Entdeckungen aus Pop und Rock hat sich der einstige Hamburger Geheimtipp kontinuierlich eine landesweite Bekanntheit erspielt, das ehrliche, leidenschaftliche Musizieren des Quartetts begeistert allerorten. Tickets für den Abend (30 bis 45 Euro online) sind noch erhältlich.

Eine neue Spielzeit mit Comedy, Krimis und Tiefsinnigkeit

Auf Gustav Peter Wöhler folgt am Sonnabend, 30. September, „Bergedorf singt“. Das „Mitsingkonzert für alle“ mit Sören Schröder ist ein wahrer Kassenschlager: Es war vergangenes Jahr in Nullkommanichts ausverkauft und ist es auch dieses Jahr schon fast. Nur noch eine Handvoll Karten sind online noch zu haben. Wer leer ausgeht: Am 23. März 2024 ist das Mitsingkonzert wieder im Lichtwarktheater zu Gast.

Die neue Spielzeit bietet zudem jede Menge anderer Highlights. „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“ bietet etwa am 4./5./6. Oktober mitreißende Musik der legendären „Fab Four“. Und die Starbugs Comedy sorgt am 15. Oktober für Lacher. Im späteren Herbst wird es mit „Achtsam morden“ kriminell-spannend (4. November), am 8. November mit „Schuhe Taschen Männer“ amüsant-verwickelt und am 25./26. November mit den „Vodkagesprächen“ nachdenklich und tiefsinnig.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bis zum April 2024 werden unter anderem noch Stargäste wie Ulrich Tukur, Gayle Tufts oder Florian Schroeder auf der neuen Bergedorfer Bühne erwartet. Das gesamte Programm des Lichtwarktheaters ist online unter www.theater-bergedorf.de zu finden.