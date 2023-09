Bis zu 3000 feiern mit: Serrahnfest 2023 mit mehreren Spielorten und Top-Sommerwetter. Was zum Schluss die Massen begeisterte.

Gedränge vor dem Kulturhaus an der Serrahnstraße: Die Sander Jungs singen Shantys.

Bergedorf. Zuerst eine gute Portion Swinging Marching Band auf der Alten Holstenstraße. Ein bisschen später kräftige Shanty-Stimmen vor dem SerrahnEins. Und zum Abschluss der Auftritt des einheimischen Pop-Schlagerduos Die Junx direkt von Deck der „Serrahn Deern“ der Bergedorfer Schifffahrtslinie. Mittlerweile haben sich etwa 500 Zuschauer rund um das Hafenbecken an der Reling angesammelt, das ganze Áreal wird am Sonnabendabend gut beschallt. Gut 3000 sollen es insgesamt beim Serrahnfest gewesen sein, das nicht nur mit Musik an allen Ecken und Enden, sondern auch mit allerfeinstem Sommerwetter aufwartet.

Der Mann kann genüsslich sein Nackensteak verzehren., während die „Sander Jungs“ neben ihm shantymäßig für Stimmung sorgen: Michael Wenk aus dem Vorstand des Vereins Bergedorfer Hafen, mit der tatkräftigen Unterstützung der Schifffahrtslinie und des Fördervereins Vierländer Ewer Hauptorganisator des Spektakels, gibt Einblicke in seine Gemütslage, wenn er insbesondere die Serrahnstraße entlang schreitet: „Zwischendurch habe ich mal gedacht:: Mann, ist das toll hier! Was haben wir aus Bergedorf gemacht!“

Serrahnfest 2023: „Das beste Fest, das Bergedorf je hatte“

Auch Stephanie Pelch, normalerweise bekannt als Mitglied der Bezirksversammlung für die CDU und nun auch im Hafen-Verein engagiert, ist begeistert: „Das ist das beste Fest, das Bergedorf je auf die Beine gestellt hat.“

Diesem Eindruck lässt sich folgen. Denn eben jene im Juni des Vorjahrs eingeweihte Prachtpromenade sehen viele als einhundertprozentigen Gewinn im Vergleich zu dem Zustand, als die Rückseite des alten Woolworth-Hauses und Stolperfallen die Szenerie beherrschten. Auch wer eventuell gar nicht vom Serrahnfest wusste, wurde zu dessen Bestandteil. Denn die Gastronomen auf der Serrahnstraße hatten gut zu tun, ständig einen gut ausgelasteten Außenbereich. Die Gäste durften dann ganz zum Schluss gegen 21.15 Uhr, also bei Dunkelheit, noch 17 Fackeltaucher im Wasser beobachten.

Die ;Mitglieder des Hafen-Vereins müssen es sowieso am besten beurteilen können. Ihrem unnachgiebigen Einsatz hat es das Bergedorfer Zentrum zu verdanken, dass zwei von drei Häkchen für eine Aufwertung des Serrahns schon gesetzt werden konnten. Die Kupferhofterrasse, übrigens auch Spielstätte des Fests am Sonnabend, und die Serrahnstraße sind fertig, als Nächstes soll dann die Aufhübschung der Alten Holstenstraße angegangen werden.

