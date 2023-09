Ausstellung: Malerei trifft auf Marmorskulpturen: Auf in den „Kunst-Garten“

Kröppelshagen/Hamburg. Norbert Jäger lädt für dieses Wochenende, 2. und 3. September, zum Kunstausflug vor die Tore Bergedorfs ein. Gemeinsam mit der Illustrationsdesignerin Aneta Anna Pahl zeigt der international renommierte Bildhauer eine Auswahl seiner jüngsten Werke im „Kunst-Garten2 am Drosselstieg 8, gleich nördlich der B 207. Geöffnet ist am Sonnabend von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Unter freiem Himmel hat das Duo eine abwechslungsreiche Schau zusammengestellt, die ganz besonders zur Malerei von Aneta Anna Pahl passt. Denn die 46-Jährige hat einen sehr impulsiven Malstil entwickelt – laut Ankündigung „eine Anhäufung emotionaler und reaktiver Aktionen, bei denen Farbe aufgetragen, verschoben und auch wieder gelöscht wird“. Das Ergebnis sind künstlerische Paletten, formlose Farbflächen von hoher Abstraktion, die durch ihre kräftige Farbigkeit samt sehr spezieller Oberflächenstruktur wie ein erweiterter Blick in die Natur wirken.

Auf in den Kunst-Garten: Nebenbei läuft auch noch Jazz-Musik

Ein Gegenstück dazu stellen die Marmorskulpturen Norbert Jägers dar. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, dem Stein seine ihm innewohnende Ästhetik zu entlocken: „Er formt den Stein, er zerstört nicht“, heißt es dazu in der Einladung. Dabei gelingt es dem 57-jährigen Bergedorfer immer wieder, Details von Natur, Mensch und Raum herauszuarbeiten. Fast scheint es, als seien im Stein, vor allem im Marmor, alle Urformen des Lebens verborgen.

Das gemeinsame Kunstprojekt des Duos ist im temporären, privaten Projekt „Kunst-Garten“ nur an diesem Wochenende zu sehen. Am Sonnabend ist für 16 Uhr die Vorstellung der Künstler geplant, untermalt von Kurt Buschmann am Saxofon. Am Sonntag spielt von 11 bis 14 Uhr „The JazzArtFormation“ ihr Programm „groovy swing for Art“. Zudem gibt es Gespräche mit Aneta Anna Pahl und Norbert Jäger, die natürlich an beiden Tagen im „Kunst-Garten“ persönlich dabei sind.