Laternenumzüge in Bergedorf: Auf diesen Straßen wird es bunt

In den kommenden Wochen gibt es zahlreiche Umzüge im Südosten von Hamburg. Was die Vereine planen, zeigt diese Übersicht:

Bergedorf. Die Tage werden jetzt wieder merklich kürzer: Gegen 20.15 Uhr geht die Sonne bereits Ende August unter und verschwindet bis zum 21. Dezember immer früher vom Himmel. Licht ins Dunkel bringen in dieser Zeit viele bunte Laternen. In den kommenden Wochen organisieren Schützen, Freiwillige Feuerwehren oder Vereine wieder zahlreiche Laternenumzüge in den Vier- und Marschlanden,Bergedorf und Lohbrügge. Wir haben die uns bekannten Termine zusammengestellt:

Den Anfang macht der Schießclub Seefeld, der bereits am Freitag, 1. September, zum Seefelder Laternenumzug bittet. Start ist um 20 Uhr am Norderquerweg 19 (bei Lütten). Von dort geht es zum Schießstand am Kirchwerder Landweg 210, wo ein Bierwagen und Grill auf die Umzugsteilnehmer wartet. Kinder können sich beim Laserschießen ausprobieren oder auf einer Hüpfburg austoben.

Laternenumzug endet auf einem Jahrmarkt mit Jugenddisco

Eine Woche später, Freitag, 8. September, stehen gleich zwei Umzüge auf dem Programm: Treffen bei der Freiwilligen Feuerwehr Warwisch ist um 19 Uhr am Feuerwehrhaus (Durchdeich 62). Gegen 19.30 Uhr heißt es Abmarsch: Unter Begleitung des Spielmannszugs Tonndorf/Lohe führt die Route über den Ochsenwerder Landscheideweg und durch den Fritz-Bringmann-Ring, im Anschluss zurück in Richtung Durchdeich und über die Straße Op den Hoogen und den Süderquerweg zurück zum Feuerwehrhaus. Dort gibt es neben Getränken, Wurst und Pommes auch eine Hüpfburg, Kinderkino und eine Fahrzeugausstellung.

Zum Auftakt des Volks- und Schützenfestes der Vierländer Schützengesellschaft (VSG) treffen sich die Laternenkinder und ihre Familien um 19.30 Uhr am Odemanns Heck. Ab 19.45 Uhr ziehen Schützen und der Laternenumzug über den Neuengammer Hausdeich zum Festplatz (Neuengammer Hausdeich 167). Dort wird es für die kleinen Umzugsteilnehmer Stockbrot am Lagerfeuer geben. Fahrgeschäfte und Buden auf dem Jahrmarkt laden zum Verweilen ein. Im Festzelt steigt eine Kinder- und Jugenddisco, der Eintritt ist frei.

Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr wird zum Kino

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchwerder-Süd organisiert einen Laternenumzug für Sonnabend, 9. September. Start ist um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus an der Straße In de Wisch 29. Von dort aus geht es über den Kirchwerder Elbdeich und wieder zurück zum Feuerwehrhaus. Den Umzug führt die Marchingband Glinde an. Im Anschluss soll der Abend am Feuerwehrhaus gemütlich ausklingen. Für die kleinen und großen Besucher haben die Feuerwehrleute Stockbrot am Lagerfeuer, Pommes, Wurst vom Grill und gekühlte Getränke parat. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben und in der Fahrzeughalle Filme schauen.

Wenn es dunkel wird, erleuchten Laternen den Abendhimmel.

Foto: Holger Weitzel / picture alliance / imageBROKER

Durch die Straßen von Moorfleet tanzen die Laternen am Freitag, 15. September, wenn die Freiwillige Feuerwehr Moorfleet zu ihrem alljährlichen Laternenumzug bittet. Start für den Umzug ist am Bürgerhaus Moorfleet (Moorfleeter Deich 254). Dorthin gibt es ab 19 Uhr auch einen Fahrdienst, der am Parkplatz des Moorfleeter Feuerwehrhauses (Sandwisch 83) startet. Ab 19.45 Uhr zieht der Umzug dann unter Begleitung vom Spielmannszug Blau-Weiss Osdorf vom Bürgerhaus über den Moorfleeter Deich und die Sandwisch zum Feuerwehrhaus. Dort angekommen gibt es Spiele, Kinderschminken und eine Hüpfburg. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt, dazu gibt es Musik vom DJ. Die FF Moorfleet freut sich über geschmückte und beleuchtete Vorgärten entlang des Marschwegs.

Laternenumzug und Nachbarschaftstreff in Fünfhausen

Die Freiwillige Feuerwehr Krauel organisiert am Sonnabend, 16. September, einen Laternenumzug. Treff- und Endpunkt ist das Feuerwehrhaus (Kirchwerder Marschbahndamm 259), wo die Teilnehmer ab 19 Uhr zusammenkommen. Gegen 20 Uhr soll der Umzug starten, der begleitet von einem Spielmannszug wird. Die Laufstrecke führt über die Deichvogt-Peters-Straße, West-Kraueler-Bogen, Kraueler Hauptdeich, Ost-Kraueler-Bogen und zurück zum Feuerwehrhaus. Vor und nach dem Umzug kann auf dem Feuerwehrspielplatz getobt werden, dazu gibt es Getränke, Wurst und Fleisch vom Holzkohlengrill sowie Pommes.

Zum Laternenumzug und Nachbarschaftstreff lädt die Freiwillige Feuerwehr Fünfhausen am Freitag, 22. September, ein. Die Bewirtung am Feuerwehrhaus (Durchdeich 62) mit Bierwagen, Grill- und Waffelstation beginnt um 19 Uhr. Dort sammeln sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Umzugs, der etwa ab 19.30 Uhr über den Durchdeich führt, wendet und zurück zum Feuerwehrhaus zieht. Dort wartet auch eine Hüpfburg auf die Kinder.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Neudorf lädt am Freitag, 22. September, zum Laternenumzug. Start ist um 19.30 an der Graumanntwiete. Über den Ochsenwerder Kirchendeich, Elversweg, Dorferbogen, Dorferweg, und Elversweg geht es zum Feuerwehrhaus (Elversweg 46b). Dort ist für Essen und Trinken für Jung und Alt gesorgt, für Kinder gibt es Spiele. Über Vorgartenschmuck entlang der Strecke freuen sich die Teilnehmer.

Vier Umzüge enden im Grünen Zentrum in Lohbrügge

Auch in Altengamme sollen am Freitag, 22. September, viele bunte Laternen zu sehen sein, denn dann lädt die Freiwilligen Feuerwehr Altengamme um 19 Uhr zum Umzug ein. Treffen ist vor dem Feuerwehrhaus am Gammer Weg 49. Dort gibt es nach dem Laternenumzug ein gemütliches Beisammensein für alle Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde der FF Altengamme und des Kindergartens St. Nicolai zu Altengamme.

Auch Stockbrot backen kann am Ziel zum Programm gehören.

Foto: Rainer Jensen / picture alliance / Rainer Jensen/dpa

Das Grüne Zentrum in Lohbrügge ist am Sonnabend, 23. September, Ziel von gleich vier Umzügen, die unter Organisation des Bürgervereins Lohbrügge sternenförmig in die Parkanlage ziehen. Treffen ist jeweils um 18.30 Uhr, der Abmarsch ist für 19 Uhr geplant. Ein Umzug trifft sich am Lohbrügger Markt und zieht unter Begleitung des Spielmannszugs Vierlandria über die Lohbrügger Landstraße, Maikstraße, Sanmannreihe, Lohbrügger Weg und Leuschnerstraße ins Grüne Zentrum.

Treffpunkt vom zweiten Umzug ist die Grandkoppel vor Hausnummer 36. Mit Musik vom Spielmannszug Tespe geht es über die Grandkoppel, Mendelstraße, Schulenburgring, Mendelstraße, Fritz-Lindemann-Weg, Reinbeker Redder, Fanny-David-Weg, Rappoltweg, Perelsstraße zum Ziel. Der dritte Umzug trifft sich am Einkaufszentrum Rappoltweg und zieht gemeinsam mit dem Musikzug Rellingen über Fanny-David-Weg, Korachstraße, Röpraredder, Häußlerstraße, Schärstraße, Reinbeker Redder, Beensroaredder und Korachstraße ins Grüne Zentrum.

Der vierte Umzug kommt vor der Schule Max-Eichholz-Ring zusammen. Mit Klängen vom Spielmannszug Tonndorf-Lohe führt die Strecke über Binnenfeldredder, Röpraredder, Harnackring, Röpraredder und Korachstraße. Nach Eintreffen der Laternenumzüge soll es gegen 20.30 Uhr ein Feuerwerk geben. Für alle, die auf die Laternenumzüge und auf das Feuerwerk warten, wird schon um 18 Uhr der Grill angeheizt und der Getränkestand eröffnet. Über Spenden für die Durchführung der Umzüge und des Feuerwerks freut sich der Bürgerverein Lohbrügge, der dafür eine große Spendenbox an seinenm Stand bereitstellt.

7000 Teilnehmer beim Laternenumzug in Nettelnburg erwartet

Die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder organisiert am Freitag, 29. September, einen Laternenumzug. Los geht es um 17 Uhr am Kulturheim am Mittleren Landweg 78. Ziel des Umzugs ist das Feuerwehrhaus am Allermöher Deich 33.

Zum Sternmarsch lädt auch der SV Nettelnburg/Allermöhe (SVNA) am Sonnabend, 30. September, ein. Der Umzug des Sportvereins ist ein großes gesellschaftliches Ereignis in Nettelnburg und lockt erfahrungsgemäß bis zu 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters an. Von verschiedenen Startpunkten in Nettelnburg (Fiddigshagen/Ecke Randersweide; Nettelnburger Straße/Katendeich; Nettelnburger Straße/Klaus-Schaumann-Straße; Nettelnburger Kirchenweg/Bugenhagen Kirche) geht es unter musikalischer Begleitung in vier Umzügen ab etwa 19.30 Uhr zum Nettelnburger Sportplatz am Katendeich. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk.

Die Freiwillige Feuerwehr Curslack bittet am Freitag, 13. Oktober, zum Laternenumzug. Los geht es um 18.30 Uhr an der Schule Curslack-Neuengamme (Gramkowweg 5). Der Marschweg führt über Odemanns Heck, Neuengammer Hausdeich, Heinrich-Stubbe-Weg, Curslacker Heerweg, Rieckweg, Tönerweg und Curslacker Deich zum Feuerwehrhaus (Curslacker Deich 177a). Dort gibt es Grillgut, Waffeln, Pommes, Getränke und Bratäpfel am Lagerfeuer.

Warum wird eigentlich Laterne gelaufen?

Dem Laternelaufen wird ein Ursprung im Christentum zugeschrieben. In der Bibel hat das Licht einen großen Stellenwert, es symbolisiert die Heiligkeit Gottes und Jesus. Der herbstliche Brauch des Laternelaufens unterscheidet sich je nach Region: Mit dem Sankt-Martin-Umzug wird am 11. November an den Heiligen Martin erinnert, auf den laut einer Legende der Laternenumzugsbrauch zurückgeht. Er teilte mit einem Bettler seinen Mantel und bewahrte ihn dadurch vor dem Kältetod.

Aufgrund dieser Geste sollte er Bischof werden. Allerdings fühlte er sich dieser Aufgabe zunächst nicht gewachsen. Als er letztlich doch zustimmte, wurde er von einem Fackelzug zurück zu seinem Haus begleitet. Um daran zu erinnern, ziehen Kinder mit ihren Laternen los. In evangelischen Regionen wird hingegen Laterne gelaufen, um Martin Luther Respekt zu zollen. Er hatte am 10. November Geburtstag. Unabhängig von diesen beiden Tagen wird in Hamburg als herbstlicher Brauch Laterne gelaufen. Alle Varianten vereint, dass Kinder nach Einbruch der Dunkelheit singend mit einer Laterne von Haus zu Haus ziehen oder durch die Straßen ziehen.