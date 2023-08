Dance Summer: Mit rasanten Rhythmen durch den Spätsommer tanzen

Freuen sich auf viele Gäste beim „Dance Summer“ unserer Zeitung: Stefan Meißner und Valeria Scheiermann von „Rhythm & Dance“ in Bergedorf sowie Jan Giesel und Hanna Kehl von der „Tanzgiesellschaft“ in Geesthacht.

Bergedorf/Geesthacht. An den kommenden vier Sonnabenden wird getanzt – zu rasanten Rhythmen ebenso wie zu gefühlvollen Klängen – und auch die Kinder kommen mit Hip-Hop und Breakdance nicht zu kurz. Nach dem großen Erfolg vom vergangenen Jahr steigt der „Dance Summer“ wieder. Präsentiert von unserer Zeitung und realisiert vom Bergedorfer „Rhythm & Dance“ Tanzstudio am Weidenbaumsweg 139 sowie der Geesthachter „Tanzgiesellschaft“ an der Wärderstraße 8 klingt dieser Sommer klangvoll aus.

Für alle vier Termine gilt: Der Eintritt ist frei. Zwei richten sich an Erwachsene, die anderen beiden an Kinder und Teens. Mitmachen können neben Tanzfreaks auch wieder alle Parkett-Neulinge – egal in welchem Alter. Neben Paaren sind bei den Erwachsenen auch Singles herzlich willkommen. Und damit bei der jeweils abschließenden Tanzparty niemand nur Zuschauer sein muss, üben mit ihnen zuvor professionelle Tanzlehrer die wichtigsten Schritte ein.

Auftakt mit großer Tanzparty im „Rhythm & Dance“ am Weidenbaumsweg

Los geht das Vergnügen für die Erwachsenen am 2. September bei der Crew von „Rhythm & Dance“-Chef Stefan Meißner in der weißen, alten Fabrikhalle am Weidenbaumsweg 139: Um 17 Uhr heißt es „Lady Latin Dance“, bevor eine Stunde später der gute alte Discofox aufgefrischt wird. Um 19 Uhr folgen heiße Salsa-Rhythmen. Gegen 20 Uhr wird die Tanzfläche vom „Rhythm & Dance“ dann ganz freigegeben. „Für jeden wird etwas dabei sein“, verspricht Stefan Meißner, der natürlich darauf setzt, dass dann alle den Tanz zu zweit wagen.

Kommen wieder in die Geesthachter Fußgängerzone: Die Breakdancer der „Tanzgiesellschaft“.

Foto: Denise Ariaane Funke / BGZ

Eine Woche später heißt es an gleicher Stelle dann „Bühne frei für die Kids und Teens“. Zum Auftakt zeigen die Jüngsten des Studios ihr Können. Das sind die Drei- bis Siebenjährigen. Doch gleich im Anschluss dürfen alle aufs Parkett. Eine kurze Unterbrechung des bunten Treibens ist für 16 Uhr vorgesehen, wenn die „Rhythm & Dance“-Kids eine Breakdance-Einlage geben wollen.

Der Eintritt ist frei – aber eine Anmeldung hilft den Studios bei der Planung

Damit das Team besser planen kann, werden alle Interessierten gebeten, sich vor den Terminen anzumelden. Der Kontakt geht über Telefon unter 040/73 09 27 80 oder per E-Mail an info@rhythmdance.de. Gleiches gilt für die „Tanzgiesellschaft“ in Geesthacht, die die zweite Septemberhälfte übernimmt: Telefon 04152/136 01 33; E-Mail info@tanzgiesellschaft.de.

Dort startet das Team von Jan Giesel am Sonnabend, 16. September, mit dem Programm für Kids und Teen allerdings an einem ungewöhnlichen Ort: Für 14.30 Uhr lädt die „Tanzgiesellschaft“ in die Fußgängerzone Bergedorfer Straße. In Höhe vom „Currywurst Pavillon“ wird ein Zelt aufgebaut, wo zunächst die Drei- bis Achtjährigen für zwei Stunden richtig sind, bevor ab 16.30 Uhr dann die Teens und Jugendlichen ihr Können zeigen. Ab 17.30 Uhr heißt es schließlich: „Breakdance frei“ für alle Altersklassen.

Zum Finale unseres „Dance Summers“ geht es am Sonnabend, 23. September, schließlich an den Stammsitz der „Tanzgiesellschaft“ an die Wärderstraße 8 in Geesthacht. Es ist der Abend für die Erwachsenen, die sich ab 17 Uhr zunächst mit „Lady Latin Dance“, Standard und dem Linedance der Cowboys einstimmen.. Weiter geht es eine Stunde später mit Discofox und Salsa, bevor das Parkett ab 19 Uhr für die große Tanzparty freigegeben wird.