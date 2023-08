Technischer Defekt? Trümmerfeld nach schwerem Unfall auf A25

Neuallermöhe. Bei einem schweren Unfall auf der A25 in Richtung Hamburger Innenstadt ist am Sonntagvormittag ein Mensch verletzt worden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an zwei Autos und die Leitplanke an der Autobahn wurde erheblich beschädigt. Die A25 musste für anderthalb Stunden in Richtung Westen auf eine Spur verengt werden.

Laut Polizei war eines der Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. In Höhe der Auffahrt Neuallermöhe-West habe das Auto plötzlich einen technischen Defekt gehabt, so der Fahrer: Er gab an, dass das Lenkrad geklemmt habe. So rauschte das Fahrzeug erst rechts gegen die Leitplanke und schleuderte dann zurück auf die Fahrbahn – gegen das andere Auto.

Unfall auf der A25 in Neuallermöhe hinterlässt großes Trümmerfeld

In diesem Wagen wurde der Fahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Durch den schweren Zusammenprall beider Autos – ein roter Audi mit polnischem Kennzeichen sowie ein grauer Mercedes mit Erfurter Nummernschild – entstand ein so großes Trümmerfeld, dass die Autobahn teilweise von Polizei und Feuerwehr gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, die Auffahrt komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 13.30 Uhr; erst danach konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.