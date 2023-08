Montessori-Schule Bergedorf: Tag der offenen Tür erstmals mit Begrüßung in sechs Sprachen

In der Einrichtung auf der Sternwarte übernehmen die Kinder das Kommando und zeigen, was die Montessori-Schule so besonders macht.

Hamburg. Es wird international auf dem Gelände der Montessori-Schule: Spätestens ab Sonnabend, 9. September, begrüßen die 96 Schüler alle Gäste auf ihrem Teil der Sternwarte in sechs Sprachen – abrufbar per QR-Code mit dem Handy auf der Info-Tafel am Eingang August-Bebel-Straße 196. Und an dem Tag tun sie das sogar live: Zwei Wochen nach der gerade erfolgten Einschulung der neuen ersten Klasse lädt die Grundschule alle für die Zukunft Interessierten zum Tag der offenen Tür.

Von 11 bis 15 Uhr stellen am 9. September Schulleiterin Christina Schneider, Geschäftsführerin Christine Wulf-Ramm, das gesamte Lehrerinnen-Team und viele Eltern vor, wie die Pädagogik der Italienerin Maria Montessori in Bergedorf umgesetzt wird. Die wichtigste Rolle kommt dabei allerdings den Schülern zu, lautet Montessoris Kernsatz doch „Hilf mir, es selbst zu tun“: Als Schülerlotsen werden kleine Teams der Dritt- und Viertklässler die Gäste durch ihre Grundschule führen.

Montessori-Schule Bergedorf lädt am Tag der offenen Tür zum Blick hinter die Kulissen

Beim Rundgang werden die Spielgeräte im Zauberwald und das Naturgehege mit derzeit 24 lebenden Wachteln angesteuert, aber ebenso die verschiedenen Klassenzimmer mit ihrem besonderen Lernmaterial. Dazu gehören etwa die Mathematik-Perlen, die aufgereiht als Stangen, Quadrate oder Würfel das Rechnen selbst mit riesigen Zahlen buchstäblich greifbar machen.

Zusammen mit ihren Lehrerinnen werden die Schülerlotsen erklären, warum es Spaß macht, die „Geheimnisse des Wissens“ auf diese Weise spielerisch zu entdecken. Denn tatsächlich beginnt jeder Tag an der Montessori-Schule mit der „Freiarbeit“. Das sind rund 90 Minuten, in denen das gesamte Material zum Spielen bereit liegt.

Alle Führungen beginnen mit einer Begrüßung, die je nach Schülerlotsen-Team auf Finnisch, Thailändisch, Türkisch, Spanisch, Französisch oder Englisch sein kann – eben in der Muttersprache der jeweiligen Schüler. „Wir sind mittlerweile sehr international geworden“, blickt Gründerin Christine Wulf-Ramm auf 16 Jahre Montessori-Schule in Bergedorf zurück. „Diese Vielfalt ist Abbild unserer Welt. Sie ist bunt und spannend. Genau das vermitteln wir unseren Schülern, indem wir sie zu selbstbewussten und neugierigen Menschen machen.“

