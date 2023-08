Fußball-Oberliga: TuS Dassendorf – Erst gezaubert, dann gezittert

Die Spiele der Fußball-Oberliga in der Zusammenfassung. ETSV Hamburg siegt souverän, erstes Erfolgserlebnis für Düneberg

Seit Wochen in Topform: Vincent Boock (ETSV Hamburg) sorgte mit dem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung.

Dassendorf. Fußball-Oberligist TuS Dassendorf musste am Sonntag lange zittern, bis der 3:1-Erfolg beim Aufsteiger Alsterbrüder feststand. Erst in der Nachspielzeit machte der eingewechselte Kristof Kurczynski mit dem 3:1 alles klar (90.+4). „Zuvor hätten wir schon in der einen oder anderen Situation den Ausgleich kassieren können“, fasste TuS-Trainer Thomas Seeliger seine Eindrücke zusammen.

Wenn der Dassendorfer Coach dann aber ins Schwärmen gerät, müssen seine Spieler doch so manches richtig gut gemacht haben. „Unser erstes Tor war ein traumhafter Treffer“, begeisterte sich Seeliger. Maximilian Ahlschwede hatten einen langen Ball auf Martin Harnik geschlagen. Der legte per Hacke auf seinen Schwager Mattia Maggio ab, und dessen Schuss sauste wie ein Strich genau in den Winkel (10.).

ETSV Hamburg siegt souverän, Düneberg punktet erstmals

Ganz locker kam hingegen der ETSV Hamburg am Sonntag zum 6:0-Erfolg in Tornesch. Offiziell wird Yannick Siemsen ja als Innenverteidiger geführt. Praktisch bewährt es sich aber mehr und mehr, den 1,95-Meter-Hüne als Brecher vorne reinzustellen. Siemsen brachte den ETSV mit seinen beiden Toren auf die Siegerstraße, nach dem 3:0 durch Vincent Boock war der Rest Schaulaufen.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für den Düneberger SV mit dem ersten Punktgewinn. „Wir hatten einen guten Plan, den die Jungs bei über 30 Grad gut umgesetzt haben“, war DSV-Coach André Wengorra zufrieden.

Alsterbrüder – TuS Dassendorf 1:3 (0:2). 0:1 Mattia Maggio (10.), 0:2 Maggio (45.+2/Foulelfmeter), 1:2 Tim Algner (58.), 1:3 Kristof Kurczynski (90.+4).

Union Tornesch – ETSV Hamburg 0:6 (0:1). 0:1 Yannick Siemsen (19.), 0:2 Siemsen (49.), 0:3 Vincent Boock (50.), 0:4 Malte Pruchner (62.), 0:5 Christian Stark (84./Foulelfmeter), 0:6 Stark (87./Foulelfmeter).Düneberger SV – SV Halstenbek-Rellingen 1:1 (1:0). 1:0 Valentin Zalli (45.+2), 1:1 Jannik Arnold (59.).