Bergedorf: Rätselraten über Super-Ausverkauf bei Depot im Sachsentor

Hamburg. Dutzendfach hängen die roten Zettel im Schaufenster und in den Regalen. „Auf alles: -10% vom niedrigsten ausgezeichneten Preis“ werben die Plakate für einen groß angelegten Ausverkauf im Depot am östlichen Ende des Sachsentors. „Alles reduziert“ verkünden weitere Schilder. Das Wort „Sale“ jedoch fehlt – und sorgt bei Kunden für Spekulationen. Findet hier etwa ein letzter Ausverkauf statt?

Ganz klar nein, sagt Verena Lauer von GCI Germany. Die Kommunikationsfirma betreut die Pressearbeit von Depot beziehungsweise der Gries Deco Holding GmbH, einem Anbieter von Wohnaccessoires und Kleinmöbeln. Die Filiale werde definitiv nicht schließen, sondern sei „Teil einer bundesweiten Sonderverkaufsaktion der Gries Deco Company“, sagt sie. In 100 deutschen Filialen – in Hamburg sind es nur Bergedorf und Harburg – gebe es aktuell diese Aktion. Ziel sei es, die breite Artikelpalette zu „verschlanken“.

Depot im Sachsentor: „Neuausrichtung des Sortiments“ geplant

Was das genau bedeutet, dazu hält sich Depot aber eher bedeckt. In einer Mitteilung der Gries Deco Company ist eher vage davon die Rede, dass in den 100 Filialen eine „Neuausrichtung des Sortiments“ erfolgen solle. Während an den anderen 120 Depot-Standorten der normale Sommer-Sale läuft, sind in den 100 Aktionsfilialen und so auch in Bergedorf Abverkäufe bis Mitte Oktober geplant. Danach werde zum Start der Weihnachtssaison „im gewohnten Store-Design“, aber mit „neuer Sortimentsstruktur“ wiedereröffnet.

Ob die Filiale renoviert oder umgebaut oder auch zeitweise geschlossen wird, bleibt offen. Das könne nicht für jede Filiale einzeln beantwortet werden, sagt Verena Lauer auf Nachfrage. Geschlossen werde aber, wenn überhaupt, nur kurzzeitig und wohl nach Ankündigung. Die Neuausrichtung sei vor allem durch das Weihnachtsgeschäft bedingt. „Weihnachten ist ein großer Fokus bei Depot.“ Viele Kunden würden ihre Weihnachtsdekoration gerne im Laden und nicht im Internet kaufen, deshalb brauche es in den Stores genügend Platz.

Diese Maßnahme sei „eine von mehreren, mit denen eine Weiterentwicklung der Marke Depot vorangetrieben wird“, schreibt die Gries Deco Company in ihrer Mitteilung. Weiterentwicklung ist ein Stichwort, das in Bergedorf wohl gerne gehört wird: Mit Blick auf Leerstände im Sachsentor und auch auf die Karstadt-Baulücke am Markt ist der Verbleib von bekannten Namen wie Depot und H&M hier am Ende der Einkaufsstraße von großer Bedeutung.

