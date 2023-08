Polizei Bergedorf Unfall auf der A1: Staus in Fahrtrichtung Norden

Moorfleet. Schwerer Unfall auf der A1 in Höhe Moorfleet: Gegen 11.35 Uhr ist dort am Donnerstag in Fahrtrichtung Norden ein Lastwagen auf das vor ihm fahrende Auto aufgefahren.

Längere Staus in Fahrtrichtung Norden

Details zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht geben, doch der Fahrer des Lastwagens soll 3,34 Promille gepustet haben. Er wurde von der Polizei zur Blutprobenentnahme mitgenommen. Der Fahrer des anderen Autos klagte über Rückenschmerzen. In Fahrtrichtung Norden bildeten sich längere Staus. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.