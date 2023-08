Feuerwehreinsatz Schwelbrand an der Mendelstraße – Mann und Hund in Gefahr

Lohbrügge. Ein 39-Jähriger hat sich und sein Haustier in der Nacht zum Mittwoch in seiner Mietwohnung an der Mendelstraße in große Gefahr gebracht. Weil er nach Angaben der Polizei offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte, verursachte er einen Schwelbrand in seinem Zuhause.

Um 1.51 Uhr war der Mann mutmaßlich angetrunken auf dem Sofa eingeschlafen, hatte aber vergessen, dass auf seinem Herd ein verspätetes Mitternachtsmahl vor sich hin köchelte und zwischenzeitlich entflammt war. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei holte den 39-Jährigen und seinen Hund aus der völlig verqualmten Wohnung, während die Feuerwehr den Schwelbrand vor weiteren Ausbreitung eindämmte.

Nach Schwelbrand in der Wohnung: Herrchen und Hund wohlauf

Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung, sein Vierbeiner kam vorerst mit zur Wache 43, wurde später aber von Herrchen wohlbehalten dort abgeholt. Auch der Schaden in der Wohnung hielt sich in Grenzen, weil weder Mobiliar noch Gebäudeteile beschädigt wurden.