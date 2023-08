Polizei Hamburg: Frau entdeckt nachts fremde, dunkle Gestalt im Hausflur

Schockmoment am Dienstag: 52-Jährige trifft auf einen Einbrecher in ihrem Boberger Haus. So hat der Eindringling reagiert.

Boberg. Eine sehr unangenehme Begegnung hatte eine 52-jährige Bobergerin Dienstag kurz vor Mitternacht: Sie stand plötzlich in ihrem Einfamilienhaus am Boberger Anger Auge in Auge mit einem Einbrecher.

Gegen 23.45 Uhr hatte die Hausbewohnerin merkwürdige Geräusche vernommen und schaute in ihrem Flur nach dem Rechten – und tatsächlich traf sie dort auf eine unbekannte Gestalt (dunkel gekleidet, Kapuze über den Kopf gezogen). Der Eindringling hatte zuvor offenbar die Haustür aufgehebelt und war so in die Räume der 52-Jährigen vorgedrungen. Allerdings war der Einbrecher derart schnell entdeckt worden, dass er nicht dazu kam, Sachen zu durchsuchen oder etwas mitzunehmen.

Hausbewohnerin (52) trifft auf Einbrecher: Was die Sofortfahndung erbrachte

Stattdessen ergriff die schlanke und etwa 1,85 bis 1,90 Meter große Person die Flucht. Die Frau informierte die Polizei, die trotz Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen keinen Verdächtigen mehr aufgreifen konnte. Wer dennoch zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 040/428 65 43 10.