Fußball-Oberliga: ETSV Hamburg patzt, TuS Dassendorf siegt souverän

Fußball-Oberliga: In den Sonntagsspielen mussten beide auf Naturrasen ran. Dassendorf ist das gewohnt, der ETSV nicht. Das war zu sehen

Dassendorf/Billwerder. Fußball-OberligistTuS Dassendorf hat dem 5:1-Auftaktsieg gegen Concordia am Sonntag einen 5:1-Auswärtssieg bei Union Tornesch folgen lassen. Der Serienmeister hat damit schon nach zwei Spieltagen wieder die Tabellenspitze inne. Einer der vermeintlich schärfsten Rivalen hingegen geriet am Sonntag ins Straucheln. Aufsteiger ETSV Hamburg musste sich beim TSV Buchholz 08 mit 2:4 geschlagen geben.

„Wir haben uns selbst geschlagen, indem wir einfach unsere Chancen nicht genutzt haben“, urteilte ETSV-Sportchef Sascha „Jassi“ Huremovic. Die Gäste verzweifelten an dem überragenden Buchholzer Keeper Tim Burgemeister, der sowohl gegen Christian Stark (47.) als auch gegen Alexander Mucunski (61.) und Matthias Cholevas (79.) jeweils in Eins-gegen-eins-Duellen Sieger blieb. „Vor allem gegen Stark war es ein super Reflex, der aus dem Nichts kam“, lobte Huremovic begeistert.

TuS Dassendorf in Tornesch haushoch überlegen

So ging es für die „Eisenbahner“ trotz einer frühen Führung durch Stark (22.) schließlich dahin. Niklas Schulz (45.), Patrick Böhmker (52.), Milaim Buzhala (57./Foulelfmeter) und Andre Fricke (75.) drehten die Partie in eine 4:1-Führung für die Niedersachsen, bevor Yannick Siemsen (90.+1) mit dem 2:4 noch etwas Ergebniskosmetik betreiben durfte. „Ich hätte lieber gegen eine Mannschaft verloren, die uns völlig an die Wand gespielt hat. Aber das war nicht der Fall“, urteilte Huremovic.

Förmlich an die Wand spielten die Dassendorfer dafür Union Tornesch. „Ohne überheblich sein zu wollen, der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen müssen. Gerade in der ersten Hälfte haben wir eine Reihe an guten Möglichkeiten liegen lassen“, fasste TuS-Trainer Thomas Seeliger die 90 Minuten zusammen. Mattia Maggio (9./Foulelfmeter, 68. 77.), Eyke Kleine (36.) und Ashton Götz (59.) erzielten die Treffer für Dassendorf, Piet Scobel war zwischendurch für Tornesch erfolgreich (54.).