Ob Kunst, Kultur oder das traditionelle Erntedinner: Für die Menschen in Neuallermöhe wird wieder einiges geboten.

Treffpunkt Neuallermöhe Was im Bürgerhaus Allermöhe im August ansteht

Neuallermöhe. Sommerpause...? Nicht im Bürgerhaus Allermöhe am Ebner-Eschenbach-Weg 1: Der Treffpunkt unter der Leitung von Dr. Annette Vollmer hat für den August noch etliche Aktivitäten für den Stadtteil vorbereitet – und hofft auf viel Besuch der Neuallermöher.

Geplant sind unter anderem ein Erntedinner, ein Tanzangebot für Kinder und ein gemeinsamer Kochabend. Auch einen Kunstworkshop soll es geben.

Bürgerhaus Allermöhe: Viele Aktionen im August

Los geht es am Sonntag, 13. August, mit einer Finissage. Nach drei Monaten führt Künstler Falo noch einmal durch seine am 31. August endende Ausstellung und malt live ein Pastellbild. Dazu werden auch Snacks gereicht. Wer mag, kann sich auch über den Workshop informieren, den er am 16. September ganztägig anbietet (Infos: pastellkunst@web.de).

Für Freitag, 18. August, ist dann wieder das traditionelle Erntedinner mit Livemusik geplant: Von 16 bis 19.30 Uhr wird vor dem Bürgerhaus eine lange Tafel aufgebaut, an der die Nachbarn gemeinsam miteinander speisen. Es werden Kräuter und Gemüse aus dem Naschgarten geerntet, und der Verein KulturNa kocht. Beiträge zum Büfett sind gern gesehen. Zum Ausklang gibt es dann ab 18 Uhr Live-Musik mit der Band Marcus Genard. Das Erntedinner ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Auch eine Kinderferienaktion ist geplant

Auch die Kids sollen nicht zu kurz kommen. Für sie ist am Sonnabend, 19. August, ein Sommerferien-Angebot geplant. Kinder von fünf bis zehn Jahre können gemeinsam malen, basteln oder lateinamerikanischen Tanz erlernen. Das Angebot ist kostenlos, doch um eine Anmeldung bis zum 17. August mit Uhrzeitwunsch wird gebeten (Details unter info@buergerhaus-allermoehe.de).

Schließlich wird es am Sonntag, 27. August, 15 bis 18 Uhr, ein Kochangebot mit dem Verein KulturNa geben. Einmal im Monat am Sonntag trifft sich eine bunte Gruppe aus verschiedenen Generationen, um eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Bitte bis zum 24. August unter cooking@kulturna.de anmelden.

Die Smartphone- und Tablet-Sprechstunde ist am 31. August. Wer von 16 bis 18 Uhr Hilfe in Anspruch nehmen möchte, meldet sich mit Uhrzeitwunsch an: 040/735 10 00; info@buergerhaus-allermoehe.de.