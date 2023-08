Feuerwehr Hamburg: Mann im Bademantel muss nach Kellerbrand in Bergedorf flüchten

Bergedorf. Schreck in der Nacht: Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus an der Soltaustraße in Bergedorf mussten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagfrüh zehn Menschen aus ihren Wohnungen holen, darunter waren auch zwei Kinder. Einige Mieter hatten sich schnell noch einen Bademantel übergeworfen.

Der Einsatz war um 5.28 Uhr gemeldet worden. Aus dem Keller des Hauses drang Rauch ins Treppenhaus. Die Bergedorfer Feuerwehren rückten an, zudem ein Rettungswagen, Notarzt und Polizei. Die Einsatzkräfte führten die Bewohner unter Atemschutz durchs Treppenhaus ins Freie. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr Hamburg: Ermittlungen zur Ursache des Kellerbrands aufgenommen

Bereits gegen 6 Uhr war das Feuer gelöscht. Was genau brannte und was die Ursache war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch das LKA 45.