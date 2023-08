Ferienspaß auch bei Hamburger Schietwetter – Was man alles in der Region bei Regen unternehmen kann.

Bergedorf. Für die vielen Bergedorfer Schulkinder, die in diesem Jahr nicht verreisen, ist das Wetter die Höchststrafe: Im Dauerregen fallen viele Ferienaktivitäten im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Der Urlaub muss aber trotzdem nicht ausfallen – denn der Hamburger Ferienpass bietet Schülern zwischen fünf und 19 Jahren auch in der zweiten Ferienhälfte viele kostenlose oder ermäßigte Freizeitangebote: von Kultur, Musik, Theater und Sport bis zu Natur und Technik.

Den Ferienpass gibt es in allen Hamburger Bücherhallen, bei Budni oder unter www.ferienpass-hamburg.de. Auch zahlreiche Aktivitäten ohne Ferienpass sind in und um Bergedorf geplant.

Sommerferien: Mit dem Ferienpass in Bergedorf Urlaub machen

Besonders geeignet für regnerische Tage ist die Aktion des Malcafés „Lieblingsstück“: Hier können die Kids eigene Keramikstücke bemalen – etwa eine Müslischale oder einen Becher. Diese sind vorgebrannt und können nach Lust und Laune bestempelt, betupft und beschrieben werden. Ab 9,90 Euro pro Stück können die Besucher mittwochs und donnerstags von 14 bis 19 Uhr beim Café ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Schüler mit einem Ferienpass erhalten zehn Prozent auf ihr Kunstwerk. Viele Ferienaktivitäten bietet auch die Bücherhalle Bergedorf. Eine Mitmachlesung ist für den 12. August an der Holzhude geplant – und am 16. August wird mit Perlen gearbeitet.

Wer gern eine Reise in die Computer- und Spielevergangenheit machen möchte, kann dies beim Retro Spiele Club an der Horner Landstraße 171 tun. Alle Geräte, die dort ausgestellt sind, dürfen auch benutzt werden – von den ersten Heimcomputern bis zu den Konsolen der Jahrtausendwende, also Commodore, Nintendo und Sega. Eine Anmeldung per E-Mail mit Hinweis „Ferienpass“ an mail@retrospieleclub.de ist erforderlich, damit der ermäßigte Preis von 10 Euro statt 15 Euro korrekt verbucht wird. Ein Einblick in die Computerwelt wird Schülern vom 3. bis 24. August an jedem Donnerstag, 17 bis 20 Uhr, ermöglicht.

Urlaubsfeeling kann auch bei Regen aufkommen

Doch auch ohne Ferienpass können Kinder ab acht Jahren den regnerischen August genießen – etwa am 5. August beim Familiensonnabend der Bücherhalle Neuallermöhe. Bei einer „aktiven Mitmachlesung“ zum Thema Wasser bauen die Schüler Boote und Bojen, und lernen, was schwimmt und was sinkt. Die Aktion beginnt um 11 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.Ebenfalls kostenlos ist der verspielte Freitagnachmittag des 11. Augusts, wenn es in der Bücherhalle um die Unterwasserwelt geht: „Findet Nessie“ heißt es zwischen 15.30 und 16.30 Uhr am Fleetplatz 2-4.

Wenn die Temperaturen jedoch mitspielen, können sich Sportbegeisterte für die dreitägigen Ruderkurse des Ruder-Clubs Allemannia an der Alster begeistern: Erfahrene Ruderer bringen Jugendlichen zwischen zehn und 16 Jahren die Grundlagen ihres Sportes bei. Das Programm beginnt am 11. August und am 18. August. Am Ende der jeweils drei Tage gibt es eine kleine Abschlussregatta und ein gemeinsames Grillen auf dem Bootssteg. Anmeldungen für 30 Euro pro Person sind erwünscht per E-Mail an jugend@rc-allemannia.de oder telefonisch 040/24 66 00.

Unabhängig vom Hamburger Ferienpass bietet die TSG Bergedorf auch viele Aktivitäten: Ob Klettern, Parcours, Bogenschießen oder Yoga – für Kinder ab sechs Jahren sowie für Erwachsene wird täglich etwas anderes geboten – im Wentorfer „Kissland“, An der Wache 11. Eine Anmeldung für die Kurse ist möglich auf der Web-Seite www.tsg-bergedorf.de.