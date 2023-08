Feuerwehr Hamburg Rehbock in misslicher Lage: Tier steckt in Gitter fest

Offenbar hat es ein Rehbock in Curslack nicht ganz durch ein Gitter geschafft und blieb stecken. Die Feuerwehr wusste, was zu tun ist.

