Bergedorf: Fahrrad mit Betonfüßen wartet auf Befreiung

Ein Fahrrad liegt angeschlossen an einen Fahrradbügel an der Chrysanderstraße.

Bergedorf. Ein Fahrrad mit Betonfüßen liegt hinter der ehemaligen Handelsschule an der Chrysanderstraße. Zwar gehören die klobigen Verankerungen gar nicht so dem Rad, sondern zu einem Metallbügel. Dennoch kommt das Zweirad dort so nicht weg – denn es ist fein säuberlich mit einem Schloss an dem Bügel gesichert. Dabei verdeckt es ein Schild auf dem steht: „Hier bitte keine Räder abstellen.“ Zu spät.

Da Rad verdeckte dieses Schild, das für das Foto nach vorn gedreht wurde.

Foto: Wiebke Schwirten

Gesichertes Fahrrad an der Chrysanderstraße abgelegt

Offenbar hatten die Bauarbeiter. die derzeit die Chrysanderstraße sanieren, aber Mitleid mit dem Zweirad der Marke „Passat“. Denn es wurde noch nicht als besitzerloses Schrottrad vom Metallbügel abgeknipst und entsorgt. Es wurde vielmehr unversehrt neben der Straße abgelegt.

Neben der Baustelle wartet das Rad auf Abholung.

Foto: Wiebke Schwirten

Dort wartet es nun schon seit Tagen auf Abholung. Wer also den passenden Schlüssel für das Schloss besitzt, kann erlösend tätig werden. Sonst heißt es womöglich bald: „Das ist keine Kunst, das kommt jetzt weg.“