Wirtschaft Bergedorf: Für den Innovationspark werden nun Flächen getauscht

Hier am Curslacker Neuen Deich (unten) und an der A25 (rechts) entsteht der Innovationspark.

Bergedorf. Die Pläne für den Innovationspark an der A25 in Bergedorf gleichen einem Puzzle: Da ist zum einen der Bebauungsplan 99, mit dem Höhe Curslacker Neuer Deich möglichst schnell die Grundlagen für den Neubau der Hauni/Körber Technologies geschaffen werden soll. Zum anderen gibt es den B-Plan 125 für den restlichen Bereich des Innovationsparks in Richtung Pollhof. Und schließlich läuft noch ein weiteres Verfahren, der B-Plan 108, um notwendige Ersatzkleingärten an der Rothenhauschaussee vorzubereiten.

Nun wird der nächste Schritt getan: Nachdem die Auslegung des B-Plans 99 für die Hauni bereits für die Zeit ab dem 14. August angekündigt wurde, werden gleichzeitig planerisch Flächen verschoben. Es geht darum, zwei Flächen aus dem Hauni-Plan dem nicht ganz so dringlichen Nachbarplan zuzuweisen. Bürger können die Karten dazu ab sofort im Bergedorfer Rathaus einsehen.

Wirtschaft Bergedorf: Für den Innovationspark werden zwei Flächen getauscht

Betroffen sind zwei Teilflächen. Zum einen werden die Dauerkleingärten, die am Übergang der beiden Pläne vorgesehen sind, dem B-Plan 125 zugeschlagen. Denn über den östlichen Bereich werden sie auch angebunden – also sollen sie auch hier geplant werden. Zweitens betrifft der Tausch östliche Abschnitte des vorgesehenen Radschnellwegs entlang der Bahnstrecke nach Geesthacht sowie der so genannten Marschlandstraße nördlich der Bundesautobahn 25.

Sie hätten im Moment noch keine „planungsrechtliche Legitimation“ und auch Funktion – erschließen also keine Baugebiete und stellen keine Verbindungen zur Straße Pollhof her, so das Bezirksamt. Die Anschlüsse von Radweg und Straße an den Pollhof solle daher „planungsrechtlich im Bebauungsplanverfahren Bergedorf 125 herbeigeführt werden“.

Auf dem Areal entstehen weitere gewerbliche Flächen

Interessierte Bürger können das alles einsehen: Eine Karte, die die Flurstücke des Plangebiets zeigt, kann beim Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamtes Bergedorf, Wentorfer Straße 38 a, montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr angeschaut werden.

Mit dem B-Plan 125 wird der östliche Teil des Innovationsparks geplant: Auf dem Areal entstehen weitere gewerbliche Flächen, die genannten Dauerkleingärten, ein Radschnellweg sowie viel Grün. Zudem soll der Verbleib der Tierauffangstation des Vereins Looki ermöglicht werden.